Tunisie: L'histoire de Ben Yahia avec l'Espérance - Une responsabilité, un devoir

Avec l'arrivée d'un nouveau sélectionneur, qui a gardé presque tout l'effectif, la sélection n'a plus aujourd'hui qu'une seule alternative : tourner la page du passé et en ouvrir une nouvelle où elle pourrait découvrir d'autres prérogatives, et certainement des priorités d'une plus grande envergure. Cela est de nature à offrir aux joueurs et à leur entraîneur de nouveaux trajets de pensées et de stratégies, de nouveaux trajets de parcours.

Les nouvelles alternatives de la sélection n'auront de sens que si elles seront destinées à améliorer le fond de jeu. La manière de jouer de l'équipe ne peut réellement prendre forme que lorsque l'on sent sur le terrain qu'il y a onze capitaines, même s'il y a un seul désigné pour cela. Tous les joueurs sont là pour s'entraider. Chacun aurait besoin forcément de l'autre. C'est ce qui pourrait incontestablement faire avancer le rendement collectif.

L'heure est venue de se poser de bonnes questions. A-t-on vraiment les joueurs de la situation? Le jeu de l'équipe peut-il briller sous la baguette du nouveau sélectionneur et des joueurs choisis? La relève est-elle prête?

Au-delà de l'obligation de résultats, la sélection est appelée à bien gérer une situation qui risque d'être déterminante pour l'avenir, surtout les matches décisifs qui sont sujets à beaucoup de pression et qui nécessitent la présence d'un groupe remanié, toujours bien disposé et bien carré. Cela ne manque pas aussi de rappeler une vérité : beaucoup plus que les corps, ce sont les esprits qui ont besoin d'être libérés. Si les jambes répondent, c'est bien parce que les esprits sont détachés, malgré toutes les contraintes que les joueurs peuvent subir dans chaque match. Ils doivent être convaincus du fait qu'ils ne sont pas seulement des joueurs tout juste bons pour jouer. Là où ils sont, ils sont appelés à s'adapter à tous les choix et les considérations tactiques. En un mot : des joueurs capables de gagner partout.

Le nouveau sélectionneur a un rôle très important à jouer dans ce sens. Il ne doit pas oublier que les entraîneurs qui ont le plus souvent réussi en sélection sont ceux dont le travail était aussi bien fondé sur l'établissement des relations humaines avec les joueurs et le staff que sur l'aspect technique du jeu. Au fait, c'est une question de complémentarité et jamais d'exclusion. Il devrait faire jouer un football que le public aime regarder et que les joueurs aiment pratiquer. Il doit penser à insuffler à ses hommes une énergie débordante. Il doit être proche de ses troupes, ne serait-ce aussi que pour barrer la route à tous ceux qui veulent être mêlés aux affaires de l'équipe. Ceux sortis du bois pour apporter leurs compétences. Les «sauveurs» à gauche et à droite, dont certains sont aux affaires depuis quelque temps et qui feraient bien aujourd'hui de ne pas en rajouter un couche.