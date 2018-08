Tunisie: Entretien autour de la loi de finances 2019

La Banque africaine de développement (BAD) et la FAO ont convenu, récemment, d'intensifier leurs efforts… Plus »

Selon un communiqué de l'Utica, cette rencontre s'inscrit dans le cadre des consultations menées par l'organisation patronale avec les différentes organisations et structures actives dans le domaine économique et financier afin d'élaborer sa vision de ce que doit être la loi de Finances 2019.

Les orientations que devrait prendre la loi de Finances 2019 afin qu'elle puisse être un instrument capable de relancer l'économie, soutenir l'investissement et l'exportation et encourager la création d'entreprises et d'emplois, étaient au cœur d'un entretien qu'a eu, mercredi, le président de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanant (Utica) Samir Majoul avec le président de l'Association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers (Aptbef), Ahmed Karam.

