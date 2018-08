Tunisie: L'horreur de nouveau dans nos campagnes

C'est un nouveau drame qui vient d'ébranler nos campagnes tranquilles, avec le crime crapuleux commis dans la nuit de vendredi à samedi derniers contre une paisible famille relevant de la localité de Bir il-Ich, dans la délégation de Goubellat (gouvernorat de Béjà).

Cinq énergumènes s'en sont pris à cette famille, en défonçant la porte de la modeste habitation où résidaient la grand-mère (80 ans), sa fille (55 ans) et une adolescente âgée de 15 ans qui a été enlevée et atrocement violée et agressée par ses ravisseurs. La barbarie a même franchi toutes les limites de l'entendement, en ce que les ravisseurs ont passé à tabac la grand-mère, décédée mardi des suites de ses blessures profondes, mais aussi sa fille avec laquelle elle vivait, avant de procéder à l'enlèvement de l'adolescente et lui infliger les pires atrocités physiques et sexuelles.

Elle a cependant survécu, in extremis, à une mort certaine grâce à l'intervention de la brigade d'investigation de la Garde nationale de Medjez El Bab qui l'a retrouvée, lundi après-midi, au bord d'un ravin, non loin de son domicile, dans un piteux état et souffrant de graves blessures et autres agressions sexuelles qu'elle a subies, la mort dans l'âme, de la part d'un groupe de malfrats composé, selon ses déclarations, de cinq personnes originaires de la même localité, et dont l'une serait un agent de la sûreté.

Transportée d'urgence dans un état de choc, à l'hôpital Charles Nicolle de Tunis, la jeune fille a fait une longue déclaration aux enquêteurs, affirmant avoir reconnu ses ravisseurs, en l'occurrence cinq personnes originaires de la même localité qu'elle connaissait fort bien, dont un agent de la sûreté et une jeune fille du voisinage. Son témoignage a permis aux enquêteurs de mettre rapidement la main sur les auteurs de cet acte criminel odieux et de diligenter une enquête rapide et approfondie sur ses tenants et ses aboutissants, même si certaines informations font d'ores et déjà état de tensions et rivalités familiales encore indéterminées à ce stade de l'enquête. Toutefois, seule une enquête approfondie pourrait révéler les vrais mobiles de ce triple crime crapuleux que tout le monde a dénoncé avec vigueur, même s'il ne s'agit pas du premier cas du genre. D'autres crimes similaires ont été commis dans d'autres régions où des voleurs impénitents s'en sont pris à plusieurs reprises à des familles isolées et commis l'opprobre, en tuant certains de leurs membres dont des vieillards décrépits par l'âge pour prendre leur bétail ou les spolier de certains de leurs biens.

Cela dit, c'est la grande mobilisation en faveur de cette famille sinistrée et endeuillée déjà par la perte de l'un de ses éléments les plus chers, en l'occurrence la grand-mère, avec en point de mire l'engagement du ministère de la Femme et des Affaires de la famille et des Personnes âgées qui a ordonné une prise en charge sanitaire en faveur de la mère et de sa fille et une assistance psychologique à l'adolescente vilement agressée à la fleur de l'âge, alors que la société civile s'est indignée et a appelé la justice à appliquer les peines les plus lourdes contre les agresseurs. Advienne que pourra justice sera rendue dans cette affaire.