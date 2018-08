Tunisie: Une écriture sonore

L'esthétique expressionniste des formes graphiques et du jeu d'ombres et de lumières de ce film allemand signé Karlheinz Martin sera traduite avec les sons du saxophone, de la flûte et du clavier d'Ahmed Ajabi et la guitare d'Aymen Ben Attia.

Le premier est un passionné de jazz qui a fait des études de musique en Allemagne. Il a intégré plusieurs groupes à Tunis et a joué avec beaucoup de musiciens de jazz tunisiens pendant plusieurs années, particulièrement le collectif du «Jazz Club de Tunis». Son œuvre s'inspire de plusieurs styles musicaux tels que le rock, le classique, le jazz, la fusion ou la musique latine. Pour ce qui est d'Aymen Ben Attia, il fait partie de la nouvelle génération des musiciens de jazz en Tunisie qui œuvre à créer un nouveau mouvement, tout en s'inspirant de l'école belgo-tunisienne.

En 2011, juste après la révolution, il fonde avec ses amis musiciens l'association « Jazz Club de Tunis », qui lui permet de jouer beaucoup plus de concerts avec des Tunisiens et des étrangers et d'animer des workshops de jazz. Dans la même année, il rejoint l'Institut Supérieur de Musique comme professeur de guitare jazz et animateur de workshop. Son amour pour le rythme et le groove l'a poussé à monter son groupe de funk « Setta Zeet ». Passionné d'écriture et de composition, il décide alors de jouer ses compositions avec ce même sept et sous forme de projet intitulé Memories of a clown : un mélange entre le jazz, la musique classique et la musique africaine.

Tous deux proposeront une nouvelle lecture à cette œuvre expressionniste réalisée en 1920 par Karlheinz Martin. Le film, qui est une adaptation de la pièce qui porte le même nom de Georg Kaiser, un des protagonistes du théâtre expressionniste, fut longtemps méconnu et considéré comme perdu. Ce n'est qu'en 1962 que le Filmarchiv de la RDA récupère une copie provenant du Japon, où il avait été exploité avec succès dans les années 20.

«De l'aube à minuit» suit le destin d'un employé de banque qui, un matin, dans une petite ville de province, a soudainement un coup de foudre pour une cliente de passage. Las de son existence monotone, il quitte sa famille, s'enfuit avec la caisse et l'espoir de refaire sa vie à Berlin. Il y découvre la vitesse de la métropole, l'ivresse des plaisirs faciles mais également la solitude et la pauvreté.