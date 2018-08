Ile Maurice: Commission d'enquête - Me Yousuf Mohamed met le juge Caunhye hors de lui

Me Yousuf Mohamed, SC, a pris la parole au début même des travaux de la commission d'enquête sur l'ex-présidente de la République, ce jeudi 30 août. Il voulait poser des questions. L'homme de loi a toutefois été rappelé à l'ordre par le Puisne Judge Asraf Caunhye.

«Please don't interfere and interrupt proceedings», lui a lancé le Puisne Judge Asraf Caunhye, qui préside la commission d'enquête. Il devait ajouter que l'opportunité serait donnée à Me Yousuf Mohamed par la suite de s'exprimer. «At any stage one must not interfere. I won't accept this from any witness», a souligné le juge Caunhye.

Toutefois, dans un premier temps, Me Yousuf Mohamed a continuer à insister. Avant de finalement se raviser. «I will not insist.» Le président de la commission d'enquête et ses assesseurs ont ainsi appelé Nadeem Hyderkhan à témoigner.

Présents dans la salle d'audience, outre Mes Nadeem Hyderkhan et Yousuf Mohamed, l'ex-présidente Ameenah Gurib-Fakim, Me Hervé Duval, Me Yanilla Moonshiram et l'avoué Gilbert Noël, dont ce sera la seconde audition après celle du lundi 27 août.

À noter que Me Gavin Glover, SC, a pris place à côté du panel juridique d'Ameenah Gurib-Fakim.