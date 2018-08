Ile Maurice: Commission d'enquête sur Britam - «This is b***!» lance Bhadain

Me Yousuf Mohamed, SC, a pris la parole au début même des travaux de la commission d'enquête sur… Plus »

«Yacoob Ramtoola dit qu'il vous a consulté pour la vente des actions de Britam», a déclaré Bushan Domah, qui préside la commission d'enquête. L'ex-ministre n'a pu contenir son agacement. «C'est du n'importe quoi. Il faut que les gens prennent leurs responsabilités. Le Special Administrator a été nommé pour faire un travail. Il a été négocier la vente à Rs 2,4 milliards. Il doit assumer. Comme ministre, je ne peux pas lui imposer une décision. On me 'keep informed', c'est tout», a soutenu Roshi Bhadain.

Il n'avait pas sa langue dans sa poche. Devant la Commission d'enquête sur la vente des actions de Britam Kenya, ce jeudi après-midi, 30 août, Roshi Bhadain, ancien ministre de la Bonne gouvernance et des services financiers, a remis en question les propos des précédents témoins, ainsi que la commission d'enquête. «This is b***», a-t-il lancé à la Commission.

