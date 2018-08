Ile Maurice: Commission Caunhye - Me Nadeem Hyderkhan enfonce Gurib-Fakim

Il a été le premier à être auditionné, ce jeudi 30 août, par la Commission d'enquête sur Ameenah Gurib-Fakim. Le Puisne Judge a voulu savoir de Me Nadeem Hyderkhan si les attributions de la commission d'enquête instituée par l'ex-présidente de la République sur l'homme d'affaire Álvaro Sobrinho étaient les siennes,

Me Nadeem Hyderkhan a répondu avoir rédigé une partie de l'ébauche. Il a d'ailleurs déposé une copie de ce qu'il avait écrit. «La première fois que j'ai vu le communiqué final, c'est quand il a été rendu public», a indiqué l'avocat au juge Asraf Caunhye.

Le juge Asraf Caunhye a fait la comparaison entre sa copie et le communiqué final. Il devait noter que la plupart des points sont identiques.

Questionné par le juge Caunhye, Me Nadeem Hyderkhan a indiqué que le 14 mars, entre 16 heures et 17 heures, il a reçu un appel téléphonique de Djuneid Khalifa (une accointance). Ce dernier lui a dit qu'Ameenah Gurib-Fakim voulait rencontrer Me Yousuf Mohamed, mais il n'a pas donné de raison. Lorsqu'il en a informé Me Yousuf Mohamed, ce dernier était d'accord, a ajouté Me Hyderkhan.

Au dire de l'avocat, Me Yousuf Mohamed, Djuneid Khalifa, Ameenah Gurib-Fakim, ainsi que lui-même se sont rencontrés à la State House. Ameenah Gurib-Fakim, souligne-t-il, voulait retenir les services de Me Yousuf Mohamed pour la représenter devant le tribunal qui allait être institué. Me Yousuf Mohamed, a ajouté Me Nadeem Hyderkhan, a demandé à la présidente de rédiger un «statement» sur la chronologie des événements.

Asraf Caunhye: «Et c'est tout ? Rien n'a été mentionné concernant la commission d'enquête ?»

Nadeem Hyderkhan: «Non.»

Asraf Caunhye: «Quand est-ce que la question de la commission d'enquête a été abordée ?»

Nadeem Hyderkhan: «Le jour suivant, lors d'une réunion à 18 h 30.»

L'avocat dit avoir reçu un appel de quelqu'un, mais il ne se souvient pas de qui. Une fois à la State House, Me Yousuf Mohamed a demandé à la présidente si le statement était prêt. Ce n'était pas le cas. Me Nadeem Hyderkhan dit avoir pris des notes sur son ordinateur portable, à la demande de Me Yousuf Mohamed. «À la fin de la réunion, Ameenah Gurib-Fakim nous a demandé de sortir. Il y a eu un tête-à-tête entre Yousuf Mohamed et elle», souligne Me Hyderkhan.

C'est quand Me Yousuf Mohamed est sorti, ajoute-t-il, qu'il lui a dit qu'Ameenah Gurib-Fakum voulait instituer une commission d'enquête sur Álvaro Sobrinho. «Il m'a demandé de 'drafter' des attributions.»

Cette ébauche a été rédigée le 15 mars vers 21 heures. Elle était destinée à Me Yousuf Mohamed qui devait la présenter à Ameenah Gurib-Fakim le lendemain.

Asraf Caunhye: «Avez-vous eu des instructions sur quoi drafter ?»

Nadeem Hyderkhan: «Sur Álvaro Sobrinho et ses compagnies.»

L'avocat a alors dressé une chronologie des faits.

16 mars, 8 h 30. Un appel manqué sur son téléphone. Il n'a pas reconnu le numéro et a rappelé. L'interlocuteur lui a dit que Me Yousuf Mohamed est convoqué le plus rapidement possible à la State House. «J'ai appelé Me Mohamed pour l'en informer mais il m'a dit qu'il ne pouvait s'y rendre car il devait aller en Cour suprême.»

9 h 05. En route pour la State House, Me Nadeem Hyderkhan a une conversation avec Me Yousuf Mohamed, qui lui dit avoir reçu un mail de Gilbert Noël avec l'ébauche des attributions.

Au dire de Me Hyderkhan, lorsqu'il est arrivé à la State House, l'avoué Gilbert Noël était présent. L'avocat a montré à Ameenah Gurib-Fakim son ébauche, à laquelle elle devait ajouter cinq autres attributions, soit les cinq derniers items du communiqué (9,10,11,12,13).

Asraf Caunhye: «Les wordings ont été écrits par Ameenah Gurib-Fakim?»

Nadeem Hyderkhan: «Oui. Puis Ameenah Gurib-Fakim a demandé une copie de ces attributions.»

Il dit lui avoir fait parvenir un mail à travers l'internet de la State House. Mais comme Ameenah Gurib-Fakim ne pouvait ouvrir la pièce jointe, elle lui a demandé d'envoyer les attributions directement dans le courriel.

Ensuite, vers 10 h 04, explique l'avocat, il a envoyé un mail à Me Yousuf Mohamed. «La première ébauche des attributions de la commission d'enquête a été amendée par Ameenah Gurib-Fakim», a avancé Me Nadeem Hyderkhan. Ce dernier a déposé les documents des emails envoyés.

Asraf Caunhye: «Pourquoi avoir envoyé à Yousuf Mohamed ?»

Nadeem Hyderkhan: «Pour que Me Yousuf Mohamed donne son aval. Entre-temps, Ameenah Gurib-Fakim a pris mon laptop pour insérer le heading.»

Asraf Caunhye: «Gilbert Noël était présent pendant tout ce temps ?»

Nadeem Hyderkhan: «Oui.»

C'est à 10 h 24, poursuit Me Hyderkhan, qu'il a reçu un mél de Me Yousuf Mohamed, qui lui a renvoyé l'ébauche corrigée. «Quand j'ai reçu cette version, Ameenah Gurib-Fakim m'a dit qu'il n'y avait pas besoin de lui envoyer car il n'y avait que des corrections cosmétiques à faire. Elle les a elle-même corrigées sur son laptop. C'est là qu'a pris fin mon rôle dans tout ce qui concerne les attributions de la commission d'enquête.»

Asraf Caunhye: «Vous êtes reparti tout de suite après ?»

Nadeem Hyderkhan: «Non, j'ai assisté à une conversation entre Gilbert Noël et sir Hamid Moollan.»

Asraf Caunhye: «Pourquoi a-t-il appelé sir Hamid Moollan?»

Nadeem Hyderkhan: «Il a dit 'je vais appeler sir Hamid Moollan' et il l'a fait. Il lui a parlé d'abord puis a remis le téléphone à Ameenah Gurib-Fakim.»

L'avocat a toutefois déclaré ne pas se rappeler de ce qui a été dit.