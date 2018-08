Ile Maurice: Bodha - «Le rôle du public est primordial dans le combat contre l'agression des travailleurs»

Me Yousuf Mohamed, SC, a pris la parole au début même des travaux de la commission d'enquête sur… Plus »

«Réaksion piblik li ésantiel pou gagn komba kont agrésion bann travayer transpor. Li osi important ki rol lapolis ek Emergency Response Service (ERS). Sé enn travay a tou nivo», a déclaré Nando Bodha. De poursuivre que «kan voyazé bizin voyaz dan konfor ek an sékirité». Raison pour laquelle, dit-il, que le gouvernement vient de l'avant avec le métro léger et de nouveaux autobus. Des moyens de transport qui seront dotés d'un cashless système. «Sa sistem ki pou met en plas dan métro la fini design. Li pou extend dan bis osi. Osi avek métro nou pé transform tou lagar. Bizin éna sékirité dédié pou sa bann terminal la 24/7.»

139. C'est le nombre de cas d'agressions rapportés sur les travailleurs d'autobus de 2015 à ce jour. Face à cette situation, Nando Bodha affirme qu'il ne faut pas rester passif et agir. Le ministre des Infrastructures publiques et du transport intervenait lors de l'ouverture d'un atelier contre les agressions envers les employés du transport, ce jeudi 30 août. Il est d'avis que pour mener à bien ce combat, le rôle du public est essentiel.

