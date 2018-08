Sénégal: Oussouye - Irrégularité des pluies, inquiétude et craintes chez les riziculteurs

Même situation dans les autres postes comme à Cabrousse (-157 mm), Loudia Wolof (-214 mm) et Diembering (-189 mm). Dans la partie la plus rizicole de la région, la campagne agricole laisse planer beaucoup d'inquiétudes chez les techniciens de l'agriculture et chez les paysans qui renouent avec les activités champêtres à la faveur de la reprise d'une pluviométrie qui brille par une irrégularité et un déficit presque dans toutes les parties du département.

«Cette année, la situation est particulière, nos rizières ne sont pas bien pourvues en eaux; ce qui nous plonge dans l'inquiétude. A pareil moment de l'année, on était dans une autre phase de désherbage et le riz était dans une phase très avancée», déclare-t-elle.

