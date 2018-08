Angola: Des mesures pour décourager le détournement des biens publics

Huambo (Angola) — Le Conseil de Gouvernance Locale réuni mercredi dans la ville de Huambo, chef-lieu de la province du même nom (centre) présidé par le Chef de l'Etat, João Lourenço, a recommandé l'application des mesures pénales pour décourager le vol et vandalisme des équipements publics.

A cet effet, il a ordonné la création des groupes de travail au niveau des provinces ayant des objectifs et structures semblables pour garantir l'application de ces mesures pénales qui découragent le phénomène le vol et le vandalisme des équipements publics, notamment hospitalier, scolaire, le réseau public et tant d'autres.

La réunion a également apprécié un mémorandum sur l'application du régime financier local qui reporte les actions déjà réalisées et en cours, pour la consolidation de la décentration financière, notamment la création et le fonctionnement du Portail des habitants, la formation des administrateurs adjoints en charge des finances budgétaires et d'autres gestionnaires.