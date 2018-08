Congo-Brazzaville: Coupe africaine de confédération - Cara en quarts de finale

Outre Enyimba et Cara, dans le groupe C, les autres qualifiés sont : USM d'Alger; Raja athlétic de Casablanca; Renaissance sportive de Berkane; l'AS Vita club; Al Masry club; Rayons sport.

Le groupe C a enfin rendu son verdict. Enyimba FC et le Club athlétique renaissance aiglons (Cara) sont qualifiés pendant que Williamsville athlétic club a échoué à la porte des quarts de finale. Toutefois, même étant qualifié, le Cara n'a pas amélioré ses prestations à l'extérieur. Comme lors de leurs cinq derniers déplacements, les rouge et noir ont courbé l'échine, le 29 août. Les Aiglons auront des regrets à nourrir, puisqu'ils ont perdu la première place du groupe dans les derniers instants de la rencontre, lorsque Mfon Sunday Udoh a inscrit le but de son équipe à la 90 mn+3.

