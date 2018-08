Congo-Brazzaville: Education civique - Le Congo va abriter la 9e session de formation des jeunes volontaires africains

Sur le plan continental, l'UA a lancé des appels d'offres et a ensuite sélectionné les meilleurs profils, à savoir des jeunes dont l'âge varie de 18 à 33 ans. En ce qui concerne le background, il faut avoir au minimum une licence, un master et un doctorat. Les billets d'avions aller-retour seront à la charge de l'UA alors que les candidats bénéficieront également d'une assurance maladie et d'une petite bourse oscillant entre 350 et 650 000 FCFA par mois. Cette allocation dépendra également du coût de la vie dans le pays où les volontaires seront déployés. Une fois la formation terminée, au retour dans leur pays, un fonds de démarrage sera octroyé à chacun pour se lancer dans une activité lucrative.

La conseillère de la commission de l'UA a tenu à préciser les axes prioritaires sur lesquels l'organisation a conçu ce programme pour atteindre les résultats escomptés. Parmi les grands chantiers présentés, l'on note le renforcement des capacités et l'autonomisation des jeunes. Il s'agit d'une formation de deux semaines portant sur le leadership, les notions du panafricanisme et voire de l'intégration régionale.

Au terme de l'audience, Chancelle Bilampassi, conseillère de la commission de l'UA à la jeunesse, a expliqué à la presse le sens de cette visite. « C'est une mission d'évaluation, un programme continental qui a été mis en œuvre en 2010 par la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement. Chaque année, nous formons cent jeunes. Après, nous les déployons dans divers pays. Nous sommes à la neuvième formation. Nous avons écrit aux cinquante-cinq Etats membres de l'UA et le Congo a souhaité l'abriter. Nous sommes venus voir si le Congo répond aux critères », a-t-elle indiqué.

Dans le cadre des préparatifs de l'événement qui se déroulera en novembre, une délégation des experts de l'Union africaine (UA) a été reçue, le 29 août, tour à tour par le Premier ministre, Clément Mouamba, et la ministre de la Jeunesse et de l'éducation civique, Destinée Hermella Doukaga.

