Congo-Brazzaville: Littérature - Les troisièmes matinées poétiques ce samedi au Continental

Le rendez-vous littéraire initié par la direction départementale du Livre et de la lecture publique de Pointe-Noire poursuit son chemin. L'espace culturel situé à Mpaka, dans le sixième arrondissement Ngoyo, aura encore l'honneur d'abriter, le 1er septembre, sa troisième édition, après avoir accueilli la deuxième le 4 août.

L'activité tournante qui a lieu chaque mois a pour but de promouvoir les écrivains connus et non connus ainsi que leurs œuvres. Elle consiste en la déclamation et la lecture des textes (poésie, nouvelles, pièces de théâtre, essais et autres) sur fond musical suivies des échanges avec les écrivains. L'activité est ponctuée de jeux, chants et autres.

Des auteurs sont mis à l'honneur à chaque édition. La première matinée avait honoré les auteurs de l'anthologie "Ecrire à Pointe-Noire" qui ont été accompagnés en musique par le Collectif Ba Yaya, à l'espace culturel Le consortium, à Koufoli (arrondissement 5 Mongo Mpoukou). La deuxième a concerné trois écrivaines de la ville, notamment Huguette Nganga Massanga, Ninelle N'Siloulou et Natacha Christelle Makoumbou accompagnées par les artistes Lionel Kombo De Bayonne et Vialor Nkala ainsi que le groupe Aké musique au Continental. Cette fois, c'est Emmanuel Ngoma Nguinza, avec son livre "Voungouti ou le rêve dans la tombe", et Ninos Ngouama, avec "Jamais prisonnier d'opinions", qui seront à l'honneur. La musique sera assurée par Lionel Kombo De Bayonne.