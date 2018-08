Congo-Kinshasa: Rentrée scolaire 2018-2019 - Don des kits scolaires aux orphelinats de Kinshasa

A quelques jours de la reprise des cours, la Fondation Marie-Antoinette (FMA), ex-Fondation Mama-Mobutu-Sese-Seko, a volé au secours de quatre orphelinats de la ville-province en mettant à leur disposition des sacs, des uniformes cousus, des cahiers, des stylos et crayons, des lattes, etc., ainsi qu'une enveloppe symbolique destinée au paiement des frais scolaires de certains de leurs pensionnaires.

Les dons offerts seront distribués le 31 août aux bénéficiaires. Le directeur coordonnateur de la FMA, Cherubin Lukondo Ngandu, y a ajouté des vivres au bénéfice de ces orphelins, comme cette fondation le fait chaque mois.

Alors que la FMA pourvoit, chaque mois, des vivres et autres produits aux différents orphelinats en vue de faciliter la vie à près de trois cents pensionnaires de ces structures, le geste réalisé à la veille de la rentrée scolaire est une action spéciale. Il entre, a rappelé Cherubin Lukondo Ngandu, dans le cadre de l'une des missions de cet organisme public, à savoir le volet prise en charge scolaire. C'est ainsi que des kits scolaires ont été ajoutés aux produits acheminés chaque mois à ces orphelinats. Un geste qui a réjoui et soulagé les responsables de ces orphelinats qui ont vu leur tâche allégée, surtout en ce moment où certains étaient confrontés à des difficultés pour renvoyer leurs pensionnaires à l'école. Cette joie a été aussi visible sur le visage des orphelins rencontrés, le 30 août, au siège de la FMA où ils ont été appelés pour convoyer les colis destinés à leurs maisons respectives.

Cherubin Lukondo Ngandu s'est dit, de ce fait, très reconnaissant envers le ministre en charge des Affaires sociales, Eugène Serufuli Ngyabaseke, dont l'action à la tête de ce ministère est une véritable impulsion pour la FMA ainsi que d'autres structures dépendantes de ce portefeuille de l'Etat. Il a également salué les interventions, l'oreille attentive et les encouragements du secrétaire général aux Affaires sociales, Gervais Lubango Kabala, dont la confiance placée en cet organisme de l'Etat fait que les actions proposées au bénéfice des orphelins et leurs maisons respectives trouvent toujours un répondant auprès de ses services.

Une mission qui exige beaucoup de moyens

Dans sa mission, la FMA prend en charge les orphelins sur le plan social, scolaire et professionnel. C'est dans le cadre du volet professionnel de cette prise en charge que certains pensionnaires des orphelinats, sept au total, sont affectés à l'atelier de menuiserie et à l'un des garages installés dans la concession de la FMA, à Funa, dans la commune de Kalamu, derrière la station de la Sonahydroc, pour l'apprentissage de la menuiserie, pour les uns, et de la mécanique auto, pour les autres.

Les sept apprentis dont le transport, la nourriture et les autres aspects de la formation doivent être assurés par la FMA devront, en principe, terminer leur formation en mars 2019. La fondation compte poursuivre cet encadrement avec d'autres pensionnaires qui ne sont pas dans le cursus scolaire. Mais, cette vision, note-t-on, exige beaucoup plus de moyens que n'en dispose cet établissement public. « Avec le peu de moyens que nous avons, nous tentons de faire de notre mieux pour intervenir chaque mois et apporter des vivres et autres produits à ces orphelins. Dans le cadre de la prise en charge professionnelle, d'autres sont en formation dans l'atelier et le garage qui louent dans notre concession. Nous avons signé, avec eux, des contrats dans ce sens. Mais cela n'est pas suffisant car ces enfants, qui sont nombreux, ont également beaucoup de besoins qui ne peuvent être satisfaits avec les moyens du bord », a expliqué le directeur coordonnateur de la FMA, qui sollicite l'apport des partenaires dans cette mission.

Parmi les bénéficiaires de ce geste, il y a des enfants allant de première année primaire à la sixième des humanités, pensionnaires des orphelinats la Grace de Dieu ( commune de Masina), Œuvre humanitaire Emmanuel ( commune de Mont-Ngafula), Encadrements des enfants vulnérables/Eden (commune de Lemba) et Orphelinat des enfants des sidéens ( commune de Kasa-Vubu).

La FMA, note-t-on, est un organisme public qui fonctionne à l'aide du financement du ministère de tutelle, des partenaires et d'autres interventions ponctuelles. Actuellement, la modicité de ses avoirs ne lui permet pas de couvrir tous les besoins présentés. Mais avec les moyens du bord, l'équipe conduite par Cherubin Lukondo Ngandu essaie à faire le nécessaire en vue d'accomplir sa mission. En plus des interventions mensuelles au bénéfice des orphelins, la FMA mène d'autres actions ponctuelles, notamment le repas de cœur partagé avec les orphelins au mois de décembre, etc.