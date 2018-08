Congo-Brazzaville: Musique - Naza promet un concert "incroyable" ce vendredi à Brazzaville

L'artiste franco-congolais, en concert ce 31 août au Palais des congrès, a animé le 29 août, aux côtés de son invité Keblack, un autre ténor de la musique urbaine en France, une conférence de presse autour de ce rendez-vous qui enflamme les fans depuis deux semaines.

« Ce qu'on fera vendredi c'est incroyable », a lancé Naza, d'entrée de jeu sur une question à propos de l'enthousiasme autour du concert produit par Grain de sel, une agence événementielle qui se révèle au grand jour.

C'est d'ailleurs, avec répétition que l'artiste ainsi que son ami Keblack ont salué l'organisation et l'accueil chaleureux pour leur première production au Congo, un pays qu'ils foulent le pied la première fois, « avec en souvenir, côté musique, la flamme de la guitare électrique d'Extra Musica de Roga Roga »

Même si Naza n'a pas cité les titres phares connus du public et qui seront interprétés sur scène, comme "MMM", "La débauche", "À gogo" et "Sac à dos", il est sûr que les fans découvriront quelques titres de son deuxième album "C'est la loi", dans lequel il est en featuring avec Ninho, Keblack, Alonzo, Ohmondieusalva et Fally Ipupa.

Visiblement enchanté par l'intérêt autour d'eux, alors que cela fait à peine deux ans qu'ils longent le top de la musique urbaine mondiale, Naza et Keblack se sont dit fiers de partager ensemble ce concert, « une bonne recette » préparée au bon moment.

« Je ne suis pas venu au Congo depuis parce qu'il fallait une bonne organisation et surtout quelque chose de compact », a souligné Naza, faisant sans doute un clin-d 'œil à l'agence Grain de sel. « Vous êtes l'un des publics les plus chauds que j'ai vus », a ajouté Dj Mix, un artiste antillais qui accompagnera les deux musiciens sur scène.

La première partie du spectacle sera assurée par une pléiade d'artistes congolais au top, dans le même registre ou presque, à savoir Talal, Cevin, One Missile, Jojo Fly, Mister Salomon, Black d'Afrique, Zepho. Le mix sera sous le contrôle des Dj MLPY Automatik et Khent.

L'agence Grain de sel a diversifié les endroits de vente des billets. Pour huit billets achetés, deux sont offerts. Une manière d'encourager les fans à ne pas manquer cet événement, visiblement parmi les derniers de cette période de vacances qui s'achève.

Après l'échange avec la presse, Naza et Keblack, sous le prisme de Grain de sel, ont visité deux orphelinats au nord de Brazzaville. Divers dons faits de jouets et vivres ont été offerts à la Fondation Duhamel et Simone, située à Kombo et à Saint Antoine de Padoue, à Massengo. Un autre moment de partage avec le public en liesse, heureux de découvrir ces stars, quasiment des muses des chaînes de télés dédiées à la musique urbaine.