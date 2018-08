Angola: L'Exécutif diversifie les sources de financement pour le BGE

Luanda — Le gouvernement angolais diversifiE les sources de financement du Budget Général d'Etat (BGE) pour assurer l'exécution des programmes et projets du Plan de développement national (PDN), a annoncé jeudi le directeur du bureau d'études et de statistiques du ministère des Finances, Osvaldo João.

En plus de donner forme aux programmes et projets liés au PDN, il a dit que les sources de financement utilisées par l'État visaient à se conformer scrupuleusement au programme de stabilité macroéconomique 2018 approuvé par l'Exécutif.

Intervenant à l'ouverture du séminaire sur « Les instruments de financement des institutions internationales », qui a lieu dans l'Institut de formation des finances publiques (Inforfip), représentant le ministre des Finances, Archer Mangueira, le directeur a souligné que la diversification allait au-delà du financement négocié d'Etat à Etat et avec des institutions internationales.

Selon Osvaldo João, le thème du financement est devenu au cours des dernières années en Angola, ainsi que pour d'autres nations et d'autres réalités économiques, une question centrale de la gouvernance, en vertu de l'effet prolongé de la chute du prix des matières premières sur les marchés internationaux.

Il a indiqué que bien que le prix des matières premières, telles que le pétrole, ait augmenté ces derniers trimestres, les effets de sa dépréciation prolongée se font toujours sentir, étant détériorée la capacité installée pour garantir sa production actuelle et future.

« C'est dans ce contexte que le Gouvernement angolais a demandé au Fonds monétaire international (FMI) que les négociations en cours pour un programme d'assistance technique évoluent vers un programme de financement élargi (FEP, sigle en anglais) », a expliqué le responsable.

Ce Programme de financement élargi que l'Angola accède en sa qualité statutaire de membre du FMI, permettra, à court et à long terme, de prolonger les délais et de diminuer les taux d'intérêt sur les prêts à l'Etat.

Il a expliqué que le Programme de financement stimulera la mise en œuvre du programme de stabilité macroéconomique et du nouveau Plan de développement national 2018/2022.

Osvaldo João estime qu'il est fondamental que les efforts en cours pour assainir les finances publiques ne gênent pas le lancement de programmes et de projets visant le développement harmonieux du territoire et le bien-être des familles.

Selon le fonctionnaire, la mise en œuvre des programmes et projets inclus dans le Plan de développement national nécessite des ressources financières adéquates et le programme du FMI permettra de créer un nouveau modèle sur la manière dont les dirigeants de ces projets négocieront et géreront les respectifs financements.

À son avis, ce sera un modèle plus exigeant, dans lequel les délais et les taux d'intérêt sur les emprunts améliorent ce qui a déjà été réalisé dans les plus récentes émissions d'Eurobond de 10 à 30 ans.

Le séminaire sur les "Instruments de financement pour les institutions internationales", qui se tient jusqu'à cet après-midi à l'Institut de formation de finances publiques (Inforfip), vise à partager les connaissances sur les principaux instruments et produits financiers des institutions financières internationales.

Des sujets tels que "l'impact des instruments financiers sur le développement économique de l'Angola", "les produits financiers et non financiers de la Banque africaine de développement", "les produits financiers et non financiers du Fonds monétaire international" et " l'expérience de l'Exécutif dans l'utilisation des instruments financiers internationaux" sont au menu de la rencontre.

La rencontre permettra aux différents acteurs du secteur publico-administratif, entrepreneurial public-privé, de l'administration publique, privée et publique d'approfondir leur connaissance sur les procédures et offres des fournisseurs internationaux de crédits et de dons.

Les représentants des différentes institutions financières participent au séminaire.