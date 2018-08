Angola: Un syndicaliste défend des améliorations pour réduire les accidents de travail

Luanda — Le renforcement de l'éducation et du contrôle social a été souligné jeudi à Luanda comme l?un des moyens de prévention des accidents de travail, que ce soit dans les entreprises publiques ou privées.

Cette évaluation a été faite lors de la cérémonie d'ouverture du séminaire "Procédures de réparation des dommages résultant d'accidents sur le lieu de travail" par le secrétaire général de l'Unta-CS, Augusto Viage.

Le responsable a souligné qu'il est nécessaire de renforcer le dialogue avec les employeurs pour utiliser des équipements de protection afin de réduire les accidents dans le lieu de travail.

Il a ajouté que les entreprises devraient œuvrer à la réduction des accidents de travail et de maladies professionnelles afin de préserver la vie humaine.

Par ailleurs, Filomena Soares, secrétaire aux affaires juridiques laborieuses de l'UNTA-CS, a dit que le manque d'équipements de protection et d'assurance préoccupe les syndicalistes, étant donc nécessaire que les entreprises assurent les travailleurs de façon à les protéger.

Elle a ajouté que la plupart des entreprises n'ont pas de commissions pour les accidents de travail, raison pour laquelle il est nécessaire que les employeurs et les employés créent cette plateforme pour minimiser les accidents.

"Les entreprises avec le plus grand nombre d'accidents sont celles de construction et 'industrie (plastique et détergent)", a-t-elle souligné.

Le séminaire, qui se termine le même jour, a abordé un certain nombre de thèmes tels que "la sécurité et la santé au travail" et "l'assurance d'accidents de travail et les maladies professionnelles, conformément à la convention n ° 155 de l'OIT".

Des syndicalistes et des fonctionnaires du ministère de l'Administration publique, Emploi et Sécurité sociale ont assisté à la rencontre.