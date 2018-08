Angola: Un représentant de l'UNITA à l'ERCA vote contre son collègue

Lors de l'élaboration et du vote de la délibération, le visé et le représentant du syndicat des journalistes angolais (SJA) ont quitté la salle.

L'entité réaffirme la volonté de continuer à collaborer et à coopérer avec toutes les institutions publiques ou privées, réfutant la prise de responsabilités au-delà de ses pouvoirs et responsabilités.

L'ERCA accuse également le conseiller concerné de disqualifier les institutions de l'Etat et les collègues de métier, une vue qui est contraire aux règles de bonne conduite, au sens de responsabilité et de bienséance dans l'exercice de la fonction publique.

Selon un communiqué de l'entité, le conseiller Carlos Alberto diffuse des informations internes par le biais de «faussetés et de distorsions» et exercé l'«activisme politique» sur les réseaux sociaux et dans les médias.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.