Togo: Portrait-robot des candidats de UNIR

Dynamisme, charisme, humilité, don de soi ou encore la disponibilité, ce sont là des exigences faites aux potentiels candidats du parti UNIR (Union pour la République) de Faure Gnassingbé, outre les conditions d'éligibilité énumérées par la constitution et le code électoral, lavant de faire acte de candidature pour les élections législatives du 20 Décembre 2018.

Ce fut au cours d'une rencontre tenue hier mercredi entre le bureau national et les responsables des comités préfectoraux de toutes les régions du pays. Réunion au cours de laquelle, il a été remis à ces derniers, d'après nos confrères de Togotimes, des kits de candidature.

Les Togolais seront devant les urnes si tout va bien le 20 décembre 2018. La commission électorale nationale indépendante (CENI) est à pied d'œuvre. Côté gouvernement, une force dénommée FOSE 2018 est mise en place.

C'est le dernier conseil des ministres tenu le 28 août 2018 qui a créé officiellement cette « Force Sécurité Élections 2018 » (FOSE 2018) composée de 8.000 gendarmes et policiers. Mission dévolue, " maintenir la paix, assurer la sécurité ainsi que la libre circulation des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national avant, pendant et après les élections de 2018".

Cependant, beaucoup se demandent si les élections auront lieu à la date indiquée. A l'Unir, rien ne pourra bloquer le processus. L'état-major de cette formation présidentielle ne dort pas sur ses lauriers et ne veut pas avoir des surprises. C'est pourquoi déjà, le parti se met en ordre de bataille pour participer à ces élections du 20 décembre 2018.

En effet, le 29 août dernier, le bureau national et le ministre d'Etat Esso Solitoki étaient face aux militants et cadres du Parti. Les discussions se sont bien déroulées dans une convivialité et les responsables du parti sont allés loin dans les choses en échangeant sur les conditions d'éligibilité et de désignation des futurs candidats aux élections législatives. Cette grande rencontre d'après l'état-major du parti, ouvre ainsi de façon officiel les candidatures internes du parti Unir pour ces élections.

Les Vice-Présidents Taïrou Bagbiègue des Savanes, Atcha Affoh-Dédji de la région Centrale, Emmanuel Adédzé de la région Maritime et le ministre d'Etat Esso Solitoki ainsi que la Trésorière Générale la militante Yawa Tségan, ont expliqué les 18 points du profil d'un candidat aux législatives.

Il s'agit en plus des conditions d'éligibilité énumérées par la constitution et le code électoral, des valeurs qui caractérisent le militant Unir, notamment le dynamisme, le charisme, l'humilité, le don de soi ou encore la disponibilité.

Outre ces critères, les probables candidats ont été sensibilisés sur leur proximité avec les populations de base dans les circonscriptions électorales. Les candidatures féminines ont vivement été encouragées pour respecter la politique de parités prônée par le Chef de l'État, Faure Gnassingbé, Président du Parti.

Le bureau national a procédé à la remise des kits de candidature aux responsables des comités préfectoraux de toutes les régions du pays.

Plusieurs cadres militants ont pris part à la rencontre d'échanges. Il s'agit notamment du Président de l'Assemblée Nationale Dama Dramani, Barry Moussa Barqué, Fambaré Ouattara Natchaba, Komla Mally, des cadres ministres, des députés et des responsables locaux du Parti à travers tout le pays