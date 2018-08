Sénégal: Kara Mbodji prêté au FC Nantes

C'était dans l'air, c'est désormais officiel : Kara Mbodji est un nouveau joueur du FC Nantes. Les Canaris viennent d'annoncer l'arrivée du robuste défenseur central international togolais.

Le Lion de la Teranga (46 capes, 5 buts) débarque sous forme de prêt avec option d'achat en provenance du RSC Anderlecht. Il portera le n° 5 chez les Canaris.

Le défenseur et son nouveau club ont confirmé la nouvelle ce jeudi après-midi.

« Voilà c'est donc au FC Nantes que j'aurai l'honneur de jouer cette saison, a déclare le désormais ancien joueur du Sporting d'Anderlecht dans un communiqué de presse.

Merci à ce club de tradition de m'accueillir et je ferai tout pour être à la hauteur de la confiance mise en moi. Jouer en France est aussi un rêve que je réalise depuis mon enfance au Sénégal. »

Kara Mbodji n'a pas manqué de remercier la maison mauve, où il évoluait depuis 2015. « Je tenais aussi à remercier Herman Van Holsbeeck et le Président Vanden Stock pour les 3 belles saisons au Sporting d'Anderlecht.

Je n'oublierai pas non plus les supporters mauves pour leur soutien. Enfin merci à Jef Lenvain, mon coach personnel d'être présent à mes côtés surtout dans les moments les plus difficiles... »

Nous aussi, on sait présenter notre recrue avec un beau Powerpoint.

💎#DiamantBrut | #KaraBrutpic.twitter.com/6ETNDRxoTH

-- FC Nantes (@FCNantes) 30 août 2018

« Kara Mbodji signe au FC Nantes ! L'international sénégalais est prêté au FC Nantes par le RSC Anderlecht pour la saison 2018-2019 avec option d'achat. Le champion de Belgique 2017 portera le maillot jaune et vert flanqué du numéro 5.

Formé dans le club sénégalais du Diambars FC, Kara Mbodji met un premier pied en Europe à l'âge de 21 ans sous les couleurs du Tromsø IL, club de D1 norvégienne.

Polyvalent, le défenseur central de formation y performe au poste de milieu récupérateur. En deux saisons et demi, il disputera 84 matches toutes compétitions confondues pour 10 buts inscrits et sera élu à deux reprises 2ème meilleur joueur du championnat.

Durant le mercato hivernal 2013, l'international sénégalais prend la direction du championnat belge. Dès sa première année, il remporte la coupe de Belgique avec le KRC Genk aux côtés, notamment, d'une autre recrue nantaise du mercato 2018, Anthony Limbombe. L'année suivante, il fait ses premiers pas sur la scène européenne en l'Europa League avec les « Blauw en Zwart ».

Transféré au RSC Anderlecht durant l'été 2015, Kara Mbodji réalise deux saisons pleines avec les Mauves et croise la route du joueur Made in FC Nantes Adrien Trébel. Il dispute trois campagnes européennes et décroche le titre de champion de Belgique 2017.

Opéré d'un genou à la fin de l'année 2017, le défenseur sénégalais revient en forme juste à temps pour composer le groupe des 23 lions pour la Coupe du Monde 2018 en Russie. A ce jour, le défenseur central compte 47 sélections avec le Sénégal pour 5 buts inscrits.

Physiquement impressionnant et solide dans les duels, Kara Mbodji mettra également sa qualité de frappe et son jeu de tête au service du groupe nantais de Miguel Cardoso », explique le FC Nantes au sujet de son renfort défensif.