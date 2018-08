Maroc: 22 certificats négatifs délivrés en juillet au niveau de la province de Berkane

S'agissant du statut juridique, les certificats délivrés sont répartis entre les sociétés à responsabilité limitée (9), les sociétés à responsabilité limitée à associé unique (9) et les enseignes commerciales (4). La même source précise que la répartition géographique de la totalité des certificats négatifs délivrés par l'OMPIC et le Centre régional d'investissement, durant la même période, fait ressortir que la préfecture d'Oujda-Angad occupe la première position avec 80 certificats sur un total de 109 certificats.

Un rapport de la Délégation du commerce et de l'industrie couvrant Oujda, Berkane, Taourirt, Jerada et Figuig, montre que les services restent le secteur d'activité le plus prisé par les porteurs de projets avec 15 certificats, suivi du commerce (5 certificats) et du bâtiment et travaux publics (2).

L'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC) et le Centre régional d'investissement (CRI-Oujda) ont délivré, durant le mois de juillet dernier, 22 certificats négatifs pour la création d'entreprises au niveau de la province de Berkane.

