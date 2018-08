Algérie: Choléra - Les hospitalisations ont chuté de 56% durant les trois derniers jours

Les hospitalisations consécutives à l'apparition du choléra ont chuté de 56% durant les trois derniers jours, indique jeudi le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

Le nombre des patients ayant quitté l'hôpital, "donc considérés comme guéris, est de 120 patients, soit 61% de l'ensemble des hospitalisations", précise le ministère dans un point de situation.

La même source note, en outre, que l'épidémie "est actuellement circonscrite dans la wilaya de Blida", et que "l'ensemble des cas hospitalisés à l'EHS El Kettar ont été déclarés sortants après guérison".

Le dispositif de veille sanitaire mis en place par le ministère depuis le début de l'épidémie "demeure en vigueur jusqu'à l'extinction de celle-ci", et les mesures de prévention, notamment l'application des mesures d'hygiène individuelle et collective "doivent rester de rigueur pour rompre la chaine de transmission de la maladie".

Face à cette situation, le ministère insiste sur les principales mesures visant à endiguer la propagation de la maladie, à savoir le lavage soigneux des mains avec du savon et de l'eau propre plusieurs fois dans la journée, particulièrement avant le contact avec un aliment, avant chaque repas et après l'utilisation des toilettes, le lavage des légumes et des fruits avant leur consommation ainsi que ébullition et la javellisation de l'eau de stockage avant son utilisation.

Il est, également, recommandé de ne pas s'approvisionner au niveau des points d'eau non traités et non contrôlés tels que les sources et les puits.

Le ministère rappelle qu'en cas d'apparition de diarrhée et vomissements, il est impératif de se présenter dans une structure de santé la plus proche, de se réhydrater en prenant suffisamment d'eau et de sels de réhydratation orale (SRO) et d'apporter une attention particulière aux enfants et aux personnes âgées.

Pour plus d'informations, les citoyens peuvent consulter le site web du ministère de la Santé www.sante.gov.dz.