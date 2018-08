Algérie: Messahel remet un message du Président Bouteflika à son homologue sud-africain

Le président Ramaphosa a chargé le ministre des Affaires étrangères de transmettre "ses salutations fraternelles et ses sentiments d'estime au président de la République, Abdelaziz Bouteflika, ainsi que ses v£ux de bonheur et de prospérité au peuple algérien".

S'agissant des questions régionales et internationales, le ministre des Affaires étrangères a indiqué que l'Algérie "travaillera étroitement avec l'Afrique du Sud pour faire face aux défis auxquels fait face l'Afrique, notamment le terrorisme et l'extrémisme violent, le crime organisé et la migration clandestine".

Ramaphosa s'est également réjoui de la tradition de concertation qui existe entre les deux pays en réaffirmant "l'engagement de l'Afrique du Sud à travailler avec l'Algérie dans les fora régionaux et internationaux, en vue de promouvoir les idéaux partagés de paix, de sécurité et de développement".

Il a indiqué que l'Algérie et l'Afrique du Sud "doivent mettre toutes les potentialités qu'elles recèlent au service du développement socio-économique des deux pays dans le cadre d'un partenariat solide, diversifiés et mutuellement avantageux".

Dans le cadre de sa visite officielle en Afrique du Sud, M. Messahel a été reçu en audience par le président de la République d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, auquel il a remis un message qui lui est adressé par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, par lequel le Chef de l'Etat réaffirme l'attachement de l'Algérie au "renforcement de ses relations avec l'Afrique du Sud et à la poursuite de la concertation bilatérale sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun".

