Algérie: "Hizam" de Hamid Benamra au Festival du film de Yalta

- Le long métrage documentaire "Hizam", dernière production du réalisateur Hamid Benamra est programmé en compétition du 3e Festival international du film de Yalta (Russie) prévu du 21 au 25 septembre, a-t-on appris auprès de l'équipe du film.

Sorti en 2016, "Hizam" dernière autoproduction de Hamid Benamra, aborde le thème de la féminité et du rapport au corps de la femme comme "refuge de l'homme et son miroir", ainsi que le regard porté, en France, sur les cultures maghrébines et orientales.

Ce film est le fruit de 16 années de tournage durant lesquelles le réalisateur a "cueilli la grâce et la féminité de danseuses orientales", en suivant la danseuse et chorégraphe algérienne Assia Guemra pendant ses cours de danse et ses spectacles.

Dans cette œuvre le rapport à l'exil et au regard étranger est également exploré avec le cinéaste et écrivain syrien Mohammad Malas.

Cinéaste indépendant, Hamid Benamra avait pris part à un grand nombre de manifestations cinématographiques à travers le monde avec "Bouts de vie, bouts de rêves" (2012), avant de sortir en 2015 "Rêveries de l'acteur solitaire" sélectionné à une dizaine de festivals.

Sa dernière production "Hizam" avait été présentée pour la première fois au Festival international du film du Caire en novembre 2016.

Créé en 2016, le Festival international du film de Yalta œuvre pour la création d'une passerelle culturelle entre l'Europe et l'Asie en plus de nourrir l'objectif d'insuffler une dynamique cinématographique dans la ville en impliquant un publique d'écoliers et de lycéens et en créant une section du film scolaire.