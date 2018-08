Algérie: Gaïd Salah exhorte le personnel de la 4è Région militaire à "redoubler de vigilance"

Alger — Le Général de Corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire, a exhorté mercredi à Ouargla les personnels de la 4ème Région militaire à "redoubler de vigilance et cerner les véritables paramètres de réussite de la mission qui leur est confiée", indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN)

Au premier jour de sa visite et après la cérémonie d'accueil, le Général de Corps d'Armée a tenu une rencontre avec le commandement et les cadres de la 4e Région militaire, où il a rappelé "les missions principales confiées à cette Région, conformément à l'importance stratégique que revêt son territoire de compétence avec toutes ses spécificités géographiques et frontalières, étant donné que cette Région constitue le front sud-est du pays".

Cette Région qui a pour mission "non seulement de défendre la sécurité et la souveraineté de l'Algérie dans cette zone vitale ainsi que son intégrité territoriale contre toute tentative hostile quelle que soit sa nature, mais également de veiller à la sécurisation et la protection des infrastructures et complexes économiques et surtout énergétiques déployés à travers le territoire de la Région".

A ce titre, M. Gaïd Salah a exhorté "l'ensemble des présents et tous les personnels de la Région de devoir, à travers cette zone opérationnelle, redoubler leur vigilance et cerner les véritables paramètres de réussite de la mission qui leur est confiée. Ils devraient focaliser sur l'acquisition des facteurs de l'aguerrissement opérationnel et de combat à travers l'application stricte des programmes de préparation au combat et des consignes et recommandations adaptées avec la nature de l'ensemble des missions assignées".

"La mission de maintenir une meilleure disponibilité opérationnelle et au combat ne sera garantie que par la concrétisation rigoureuse et correcte des programmes de préparation au combat avec tous leurs échelons, puis par l'exécution des exercices tactiques et illustratifs qui devraient servir d'indice témoignant l'assimilation par les personnels toutes catégories confondues, des connaissances et des savoirs relatifs à l'art militaire qui leur sont dispensés, et aussi leur maitrise des systèmes d'armements modernes et sophistiqués mis à leur disposition", a-t-il souligné.

Le Général de Corps d'Armée a réitéré son "intime conviction" que les personnels de la 4e Région militaire chargés d'accomplir leur devoir national au niveau de cette zone frontalière, "seront toujours comme de coutume, à la hauteur de cette mission qui leur est confiée", les exhortant "à faire montre, en permanence, de dévouement et de loyauté, de consentir davantage d'efforts, de redoubler leur vigilance et de persévérer avec force pour atteindre les objectifs escomptés, pour honorer les traditions de l'ANP, digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN)".

Le Général de Corps d'Armée présidera, au nom du Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, la cérémonie d'installation du Général-major Hassan Allaïmia dans les fonctions de Commandant de la 4e Région militaire à Ouargla, en remplacement du Général-major Cherif Abderezzak mis à la retraite, indique le communiqué.