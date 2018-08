Algérie: L'Algérie et l'Afrique du Sud réaffirment leur soutien aux peuples sahraoui et palestinien

CAPE TOWN (Afrique du Sud)- L'Algérie et l'Afrique du Sud ont réaffirmé leur soutien aux causes des peuples sahraoui et palestinien, à l'occasion d'une conférence de presse animée conjointement par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, et son homologue sud-africaine, Mme Lindiwe Sisulu.

A l'occasion de la conférence de presse tenue au terme des entretiens entre M. Messahel et son homologue sud-africaine, Mme Sisulu, celle-ci a déclaré que "l'Afrique du Sud et l'Algérie restaient fermes dans leur soutien au peuple du Sahara occidental".

Les deux ministres ont procédé à l'occasion de leurs entretiens à un échange de vues sur des questions politiques, de sécurité et de développement sur le continent africain.

"A cet égard, nous avons noté avec préoccupation l'instabilité persistante dans certains pays et régions frères. Nous avons donc convenu de continuer à travailler ensemble pour faire progresser la paix, la sécurité, la stabilité, l'unité et le développement économique du continent africain", a souligné Mme Sisulu.

"Sur le Sahara occidental, nous avons réaffirmé notre position, à savoir la réalisation du droit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental et à la décolonisation du Sahara occidental ainsi que la résolution rapide du conflit dans le cadre de la légalité internationale"

Sur cette même question, la ministre sud-africaine a indiqué que les deux ministres se sont félicités "des efforts déployés par l'Envoyé spécial de l'Union africaine pour le Sahara occidental, l'ancien président du Mozambique, Joaquim Chissano, et l'Envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara Occidental, Horst Kohler, pour mobiliser la communauté internationale pour la mise en £uvre de toutes les résolutions de l'UA et de l'ONU sur le Sahara occidental".

- Conférence de la SADC en soutien au Front Polisario -

La ministre sud-africaine a déclaré que "la SADC organisera prochainement une conférence de soutien au Polisario et au Peuple du Sahara occidental".

"Nous croyons en leur droit à l'indépendance. C'est leur droit inaliénable tout comme autre Etat indépendant", a-t-elle précisé.

La ministre sud-africaine a ajouté que l'Afrique du Sud "considère le Sahara occidental comme un Etat souverain et à cet égard, le pays a accueilli très récemment le chef du Polisario en visite d'Etat en reconnaissance de ce statut".

"Nous fournissons au Polisario l'aide financière nécessaire pour mener à bien son travail administratif et nous avons proposé d'accueillir une conférence de la SADC pour soutenir le Polisario", a souligné la ministre sud-africaine des Affaires étrangères.

Mme Sisulu a tenu à ajouter que la SADC "soutiendra entièrement le Polisario" et que "c'est une résolution que nous venons de prendre à la Conférence de la SADC et l'Afrique du Sud accueillera cette conférence en tant que mesure du soutien continu du Polisario et du peuple du Sahara occidental".

- L'Algérie et l'Afrique du Sud liés par un partenariat historique et stratégique -

Mme Sisulu a indiqué que la visite de l'Algérie avait permis aux deux pays de réaffirmer leur "partenariat historique et stratégique".

Elle a ajouté que lors de leurs entretiens, les deux ministres "ont pu passer en revue la coopération bilatérale, en notant avec satisfaction la profondeur et l'ampleur de leur coopération, comme en témoigne l'existence de 33 accords et mémorandums d'accord bilatéraux couvrant un large éventail de domaines tels que le commerce et l'industrie, la diplomatie, la défense, l'énergie, les arts et la culture, sports, science et technologie, agriculture, éducation et santé".

"Lors de nos discussions, nous avons également souligné la nécessité d'accorder une attention particulière à la coopération économique, en encourageant les échanges commerciaux, les investissements et la coopération stratégique entre nos entreprises publiques", a-t-elle déclaré.

Lors de cette conférence de presse, les deux ministres ont également exprimé leur "soutien au droit inaliénable du peuple palestinien d'établir son Etat indépendant avec Al-Qods pour capitale".

Enfin, les deux ministres "ont souligné avec force la profondeur historique des relations entre l'Algérie et l'Afrique du Sud en soulignant l'engagement des deux pays à mettre à profit ce capital énorme au service d'une coopération exemplaire et d'une concertation régulière sur l'ensemble des questions d'intérêt commun".