Sénégal: Des ministres africains s'engagent à faire plus contre les maladies non transmissibles

Le ministre sénégalais de la Santé et de l'Action sociale, revenant sur les différentes interventions, a assuré que "le document relatif aux progrès accomplis dans la mise en œuvre de quatre engagements assortis d'échéances en matière de lutte contre les maladies non transmissibles dans la région africaine" sera adopté.

Partant, le Bénin a mis en place "un programme national contre les maladies non transmissibles avec un plan national de riposte élaboré afin d'agir sur les facteurs de risque", les MNT constituant "une menace sanitaire et économique".

Pour Silvia Paula Valentim, ministre de la santé de l'Angola, "plus d'efforts doivent être faits pour ces maladies non transmissibles qui affectent les personnes jeunes en activité" dans les pays africains, caractérisés par des statistiques "en croissance" dans ce domaine.

A cette occasion, plusieurs d'entre eux ont assuré de leur engagement à lutter plus contre les maladies non transmissibles (MNT) que sont l'insuffisance rénale, le diabète, les cancers, les maladies cardiovasculaires, entre autres.

