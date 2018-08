Sénégal: Vers un guichet unique de la parole du gouvernement

La Cour suprême n'a pas donné gain de cause à Karim Wade, se déclarant incompétente… Plus »

"Nous sommes dans une séquence politique importante. Nous engageons une des dernières étapes en direction de 2019 et il va de soi qu'un gouvernement a intérêt à promouvoir son bilan et ses réalisation rien que du point de vue de la mise à disposition de l'information", a-t-il dit.

"L'enjeu principal est de voir comment tous, ensemble, co-construire et coproduire un système d'information et de communication du gouvernement. Et dès lors, nos perspectives d'avoir un guichet unique de la parole et un point de départ qui organise et met de la cohérence", a dit de son côté le ministre, secrétaire général du gouvernement, Seydou Guèye.

"Il obéit à une nécessité absolue de recentrer l'actualité de la communication gouvernementale et de faire en sorte qu'elle parte sur de nouvelles bases pour régler le problème de déficit, de circulation de l'info et faciliter son accès aux citoyens sénégalais", a-t-il soutenu.

"Si nous mettons en place ce cadre de coordination en parfaite collaboration avec les conseillers en communication, nous pouvons faire en sorte que tous les informations et messages soient unifiés pour qu'il n'y ait pas de discordance ou de changement d'appréciation, ou de remise en cause de parole", a-t-il déclaré.

S'exprimant lors d'un atelier de présentation du BIG aux conseillers techniques en communication des ministères, M. Niang a relevé la pluralité des porte-paroles, et la diversité et la variété des niveaux d'intervention au sien du gouvernement.

Copyright © 2018 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.