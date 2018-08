Sénégal: Thiès-Nord s'apprête à installer ses dix comités de développement sanitaire

La Cour suprême n'a pas donné gain de cause à Karim Wade, se déclarant incompétente… Plus »

Il a toutefois ajouté que les observations des uns et des autres seront transmises à la hiérarchie et qu'après une certaine période de mise en œuvre, des corrections pourraient être apportées là où le besoin se fera sentir.

Interpellé sur le sort à réserver aux associations qui existent depuis des décennies et dont les démarches administratives n'ont pas encore été sanctionnées par un récépissé, il a précisé que seules les organisations reconnues juridiquement disposant d'un récépissé en bonne et due forme, pourront prendre part à ces AG. Une attestation de dépôt ne pourra tenir lieu de récépissé.

Cette réforme vise à éviter les "problèmes de transparence dans la gestion" des ressources, et les "irrégularités" liées au renouvellement des instances dirigeantes, etc., avait expliqué le docteur Malick Ndiaye, médecin-chef de la région, lors d'un CRD organisé en juillet dernier.

