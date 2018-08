Sénégal: Signature de convention - Amadou Ba salue l'engagement de la Banque mondiale auprès du Sénégal

La Banque mondiale vient de casquer lourd. Coup sur coup elle a débloqué 118 465 000 000 de FCFA pour trois secteurs stratégiques que sont l'eau, l'assainissement et l'éducation. Selon le ministre de l'Economie et des Finances, cet important concours financier de la Banque Mondiale traduit, encore une fois, la confiance et l'amitié de votre organisation et, partant, de la communauté internationale à notre très cher pays le Sénégal et à ses dirigeants.

Ce financement est de trois projets d'une importance capitale, à fort impact social, et relevant de secteurs prioritaires du Plan Sénégal Emergent (PSE). Il s'agit d'abord du Projet Eau-Assainissement en Milieu rural (PEAMIR) pour lequel la Banque mondiale accorde une enveloppe de 70 515 000 000 de FCFA. Pour Amadou Ba, ce projet constitue une réponse adéquate aux préoccupations des populations rurales et vise à améliorer sensiblement leur accès à l'eau potable et au service de l'assainissement notamment par le renforcement de la production et de la qualité de l'eau ainsi que de son accessibilité par la modernisation des systèmes de distribution en conformité avec les objectifs du PSE et les Objectifs de Développement Durable (ODD).

"Sa mise en œuvre permettra également d'accroitre l'accès des populations à l'assainissement par la réalisation de latrines familiales et l'installation de toilettes publiques d'une part et, d'autre part, la construction de réseaux d'assainissement semi-collectif d'évacuation des eaux usées et de gestion des boues de vidange", souligne l'argentier de l'État.

Le deuxième projet en question aujourd'hui concerne le secteur de l'éducation qui bénéficie d'un concours de la Banque Mondiale d'un montant de 31 945 000 000 de FCFA.

Il s'agit du Projet d'Appui à la Qualité et à l'Equité dans l'Education de Base (PAQEEB) dont l'objectif principal est d'améliorer les résultats d'apprentissage aux premières années de l'élémentaire, d'accroître l'accès à l'enseignement des sciences et des mathématiques au niveau secondaire et de renforcer l'équité dans l'accès à l'éducation de base.

"En effet, comme vous le savez, le Président de la République, son Excellence Macky SALL, a fait de l'amélioration de la qualité de notre système éducatif, une priorité dans le secteur de l'éducation et de la formation. C'est dans ce sens que d'importantes ressources budgétaires sont allouées à ce secteur ces dernières années notamment pour ce qui concerne l'amélioration des conditions des enseignants et des apprenants. Ainsi, cet appui de la Banque Mondiale vient renforcer les efforts financiers sur ressources internes déjà consentis par le Gouvernement dans ce secteur", informe Amadou Ba.

Enfin, le dernier accord signé est relatif au Projet de Relèvement d'Urgence et de Résilience de Saint-Louis, pour un financement d'un montant de 16 005 000 000 de FCFA. Ce projet qui s'inscrit en droite ligne de la lutte contre les changements climatiques, vise à réduire la vulnérabilité des populations à l'érosion côtière le long de la Langue de Barbarie et à renforcer la planification de la résilience urbaine et côtière de la ville de Saint-Louis.

Je voudrais donc saluer l'engagement de votre institution aux côtés de la République du Sénégal qui s'est traduit par un volume de financement record depuis la présentation du PSE au Groupe consultatif de Paris en février 2014, par l'approbation de quarante-huit (48) conventions pour un montant total de plus de mille milliards (1 000 000 000) de francs CFA sur des annonces de contributions attendues de 500 milliards de FCFA. Ce qui correspond à un taux de concrétisation des engagements de 469%, traduisant une performance à moins quelques mois du terme de la phase quinquennale du Plan d'Actions Prioritaires (PAP) (2014-2018) du PSE", se réjouit Amadou Ba.