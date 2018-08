Burkina Faso: Coopération sino-burkinabè - Le président du Faso est arrivé à Pékin

Le chef de l'Etat ira ensuite s'incliner le 1er septembre, au monument dédié aux héros nationaux à la place Tian'anmen. Plusieurs autres activités, telles des visites d'entreprises et des échanges avec les plus hautes autorités chinoises, sont inscrites dans l'agenda du président du Faso en Chine.Toujours fidèle à sa tradition, le président Roch Marc Christian Kaboré a, quelques heures après son arrivée à Pékin, échangé avec la communauté burkinabè. Une communauté composée en majorité d'étudiants, estimée à quelque 400 personnes.

A son arrivée à Pékin, le chef de l'Etat a été accueilli à sa descente d'avion par le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, Xuangou Kon, le chargé d'affaires de l'Ambassade du Burkina Faso en Chine et des membres de la délégation déjà présente à Pékin. Cette visite d'Etat du président du Faso fait suite à l'invitation de son homologue chinois Xi Jinping, dès la reprise des relations diplomatiques entre nos deux pays. Ce déplacement de Pékin vient consolider la coopération bilatérale relancée depuis le 26 mai dernier. Hôte de marque, le président Roch Marc Christian Kaboré et son épouse seront officiellement accueillis par le couple présidentiel chinois, au grand Palais du peuple, au cours d'une cérémonie solennelle d'accueil officiel, demain vendredi 31 août 2018.

