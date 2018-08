Tunisie: La course au financement

Afric'Up est une initiative tunisienne au profit des start-up africaines. Placée sous l'égide du ministère des technologies de la communication et de l'economie numérique, elle sera officiellement inaugurée par le chef du gouvernement Youssef Chahed en présence de plusieurs officiels et personnalités institutionnelles africaines et internationales.

Près de 80 speakers africains et internationaux sont invités (CEO, investors, mentors, experts, institutionnels, start-up confirmées), 112 start-up africaines et internationales, vont exposer leurs solutions et innovations et plus de 1.000 participants sont attendus pour la première édition d'Afric'Up qui aura lieu les 2 et 3 octobre 2018 dans un hôtel de la capitale.

Pour rappel, Afric'Up, «The Start-up Africa Summit» regroupe décideurs et responsables d'entreprises, entreprise start-up, entrepreneur, TPE, PME, PMI, grands groupes, donneurs d'ordre, investisseurs, VC, Business Angel, fonds d'investissement, Incubateur, Accélérateur, Cluster-pôle, structures d'appui et d'accompagnement, expert et Consultant dans tous les secteurs économiques : industrie, commerce, TIC, services, banque, assurance, finances, santé, tourisme, transport, logistique.

En plus de servir de dispositif de veille sur les tendances de l'écosystème des start-up en Afrique, le rendez-vous est une opportunité pour améliorer les relations entre les différents acteurs, initier des projets innovants porteurs de valeur ajoutée pour l'ensemble des parties prenantes et contribuer au développement des écosystèmes de l'entrepreneuriat en Afrique. Ce RDV va positionner les start-up africaines sur la carte internationale de l'innovation et se veut constituer un puissant réseau qui a pour objectif de leur faciliter l'accès aux marchés à l'export ainsi qu'au financement international.

20 start-up en «early stage» (phase précoce) seront identifiées et vont pitcher devant les investisseurs et mentors l'après-midi du premier jour, 7 finalistes seront nommés et 1 seul lauréat sera le gagnant de l'Afric'Up Awards 2018.

Une connexion party sera organisée la soirée du 2 octobre et va offrir une opportunité de fêter l'Afrique et de créer des connexions entres les invités africains et internationaux.

Une délégation algérienne sera parmi les pays participant à ce grand événement africain.

Les entreprises de tous les secteurs et les personnes qui souhaitent participer à cet événement sont invités à contacter les organisateurs.

Par ailleurs, la délégation algérienne est toujours en quête d'un sponsor pour financer l'expédition et permettre au plus grand nombre de start-up d'être représentées.