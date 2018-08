Tunisie: La Conect apporte sa pierre à l'édifice

Le Centre «Actions» de la Conect, dédié à la lutte contre la concurrence déloyale et la protection du citoyen consommateur, a été lancé mercredi, en collaboration avec l'Organisation mondiale de lutte contre les trafics illicites «Waito».

Première du genre dans la région, cette structure interne à la Conect dont la stratégie sera présentée aujourd'hui vendredi 31 août lors d'une conférence de presse, à Tunis, «aura la lourde charge de réaliser des missions de conseil et d'assistance au profit des pouvoirs publics dans la lutte contre tous les abus des pratiques industrielles et commerciales, ainsi que tous les dangers qu'ils génèrent (concurrence déloyale, spoliation des recettes fiscales, financement du terrorisme, non-conformité des biens de consommation et des équipements de sécurité, atteinte à la santé publique, désordre social,...)», indique un communiqué de la Conect, publié mercredi.

Ce centre soutiendra également les entreprises membres de la Conect par la mise en œuvre de procédures pragmatiques et de formations criminologiques adaptées et concrètes permettant de lutter plus efficacement contre la concurrence déloyale.

Le Waito Institut, implanté à Tunis en partenariat avec le Centre international de formation des formateurs et d'innovation pédagogique (Ciffip), assurera la direction exécutive du Centre Actions et la formation professionnelle continue dans les domaines attachés à la lutte contre la concurrence déloyale et aux menaces du commerce illicite.

Cette initiative intervient en raison de l'ampleur grandissante du secteur informel ainsi que de la résistance du commerce illicite et des délits qui lui sont associés, face aux mesures préventives et dissuasives insuffisantes de l'Etat.