Congo-Kinshasa: Université de Kinshasa - Le Pr Albert Muluma Munanga se fait remonter les bretelles

L'Association congolaise pour l'accès à la justice (Acaj) reproche au doyen de la Faculté des Sciences sociales, politiques et administratives, son soutien au candidat à la présidentielle, Emmanuel Shadary, au nom de cette institution, violant ainsi son caractère apolitique.

Le Pr Albert Muluma Munanga avait écrit à Emmmanuel Shadary pour le féliciter, au nom de la Faculté, d'avoir été choisi comme candidat du Front commun pour le Congo (FCC) à la présidentielle. Il lui assurait, par la même occasion, son soutien jusqu'à l'aboutissement heureux du processus électoral.

Prenant connaissance de cette correspondance à travers les réseaux sociaux, l'Acaj a réagi en adressant un courrier à l'intéressé, dans lequel elle se dit profondément préoccupée. En effet, dans cette correspondance datée du 29 août l'Acaj fait savoir au Pr Albert Muluma Munanga que sa lettre écrite au candidat président Emmanuel Shadary, au nom et pour le compte de la Faculté des Sciences sociales, administratives et politiques, violerait le caractère apolitique de l'Université de Kinhasa (Unikin). « S'il est vrai que vous avez le droit de choisir et soutenir votre candidat, il est d'autant vrai que vous devez le faire en dehors de la faculté, service public, sans utiliser ses moyens, encore moins, vos fonctions académiques », a souligné l'ONG de défense des droits de l'homme. L'Acaj a estimé qu'en tant que service public, l'université ne devrait pas être transformée en branche d'un parti ou regroupement politique en faveur d'un candidat quelconque, « fut-il Emmanuel Shadary ».

Rappelant que certains étudiants avaient été sanctionnés, dans le passé, « pour avoir exercé les activités politiques sur le site de l'Unikin », l'Acaj espère que le recteur et les autres membres du Comité de gestion de l'Unikin entreprendront une action disciplinaire à l'encontre du doyen de la Faculté des Sciences politiques et administratives, face à ce cas de flagrance. « Il ne devra pas y avoir deux poids, deux mesures », a appuyé l'Acaj.

Notons que dans sa lettre du 13 août avec en-tête de l'Unikin, le Pr Albert Muluma Munanga avait exprimé, au nom de la Faculté des Sciences sociales, administratives et politiques dont il est le doyen, son soutien et son encouragement à Emmanuel Shadary, membre et ancien étudiant de cette faculté, choisi comme candidat à la présidentielle pour le compte du FCC. « La Faculté des Sciences sociales, administratives et politiques dont vous êtes membre et produit scientifique, a l'insigne honneur de vous informer qu'elle se réjouit et jubile à l'occasion de votre désignation par le président de la République comme candidat de la grande plate-forme politique FCC à l'élection présidentielle de décembre 2018 », avait-il écrit, poursuivant « Ainsi réunie autour de son doyen, elle vous présente ses sincères félicitations et ses encouragements et vous rassure qu'elle vous soutiendra jusqu'à l'aboutissement heureux du processus électoral ». Avant de conclure : « Votre victoire est celle de notre grande faculté et partant, celle de notre Alma mater ».