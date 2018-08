Congo-Brazzaville: Enseignement - L'Unesco réaffirme son soutien au système éducatif congolais

Le représentant par intérim de l'agence onusienne au Congo, Vincenzo Fazzino, a réitéré les engagements de son institution, le 29 août à Brazzaville, après avoir été reçu tour à tour par le ministre de l'Enseignement supérieur, Bruno Jean Richard Itoua, et celui l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Anatole Collinet Makosso.

Les entretiens entre Vincenzo Fazzino et les deux ministres ont porté essentiellement sur l'éventualité de la mise en œuvre de l'Objectif de développement durable n°4 (ODD) dans le système éducatif en République du Congo. Il s'agit d'un programme visant assurer à tous une éducation de qualité.

« Nous allons ouvrir tout à l'heure un programme sur l'intégration de l'Objectif de développement durable n°4 dans les programmes d'éducation, notamment dans la stratégie en vue de pouvoir mettre tout cela aux standards internationaux, en fonction des cibles de cet ODD », a indiqué le représentant par intérim de l'Unesco.

Outre la mise en œuvre de la stratégie sectorielle de l'éducation 2015-2025 adoptée récemment, Vincenzo Fazzino et Anatole Collinet Makosso ont parlé des projets en chantier que mènent le Congo et l'Unesco, notamment le développement d'un certain nombre de modules portant sur des questions de nutrition et des cantines scolaires au sein des établissements dont la mise en œuvre nécessitera la participation d'autres partenaires du monde de l'éducation.

Pour soutenir cette vision, notons que l'ensemble du système des Nations unies a déjà mis en place un certain nombre d'outils. « On ne peut pas mener des activités dans le domaine de l'éducation s'il n'y a pas de planification et de programmation des projets pour lesquels les différents partenaires techniques et financiers peuvent s'impliquer », a relevé Vincenzo Fazzino.

Avec le ministre de l'Enseignement supérieur, ils ont abordé les questions relatives à la formation des enseignants à l'Ecole normale supérieure et à l'amélioration des conditions d'études. La commission nationale de l'Unesco dont Bruno Jean Richard Itoua assure la présidence a été, de même, à l'ordre du jour.