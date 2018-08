Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - L'évolution de la riposte contre Ebola présentée aux députés provincaiux

Toujours dans le cadre de cette riposte, le Fonds des Nations unies pour la population a remis un lot de dix tonnes de matériels médico-chirurgicaux à l'Hôpital général de référence de Béni afin d'éviter des cas d'infection d'Ebola dans des maternités. Ce don permettra de couvrir les soins d'au moins trente mille habitants pendant six mois et inclut les soins d'accouchement, l'accès à la planification familiale ainsi que la prise en charge des victimes de violences fondées sur le genre.

Au cours de l'échange, le ministre de la Santé a répondu à toutes les préoccupations des membres du gouvernement provincial, des députés provinciaux et des représentants de la société civile. Deux points ont particulièrement cristallisé les échanges : la rentrée scolaire et la paie des professionnels de santé. En ce qui concerne la rentrée scolaire, le Dr Oly Ilunga a conseillé de la maintenir à la date prévue, tout en renforçant et systématisant les mesures d'hygiène dans chaque école. Pour les professionnels de santé, il a expliqué la procédure d'enregistrement des prestataires sur les listes du personnel impliqué dans la riposte.

