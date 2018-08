Congo-Brazzaville: Ces oubliés et ces méconnus de l'histoire congolaise - Me Marcel Gnali Gomes

Me Marcel Gnali Gomes a célébré le 87e anniversaire de sa naissance, mardi dernier, en l'église Jésus Ressuscité du Plateau des 15 ans, à Brazzaville. Dans une chronique sociale morbide, un peu de gaité ne fait pas de mal.

Cet anniversaire nous a rappelé l'hilarante et inénarrable animation de Nona Arthur des Bantous de la capitale, dans "Marie-Jeanne", de Samba Mascott : « je vais te porter plainte chez Me Gomes». Marcel Gnali Gomès, pour l'opinion, est un homme de loi dont la compétence est reconnue par ses pairs. Mais Me Gomes, c'est aussi le mari attentionné, magnifié par Tina, son épouse depuis plus d'un demi-siècle, dans une lettre tendre, émouvante et bouleversante, adressée à son « cher et tendre époux», à l'occasion de ses 87 ans. Absente de la messe d'action de grâce, pour des raisons de santé, sa lettre a été lue par sa fille Aurore. Elle a apporté, en ce jour anniversaire, une vraie fraîcheur dans cette église Jésus Ressuscité. Elle nous apprend que Marcel Gnali Gomès, dur à la tâche, qui vit d'exigence et de passion, est un véritable coach pour sa famille. Il a inculqué les valeurs de travail, de l'effort, de la perfection à sa maisonnée. La famille est son crédo.

C'est une assistance bigarrée qui a pris part à la célébration de ses 87 ans, âge canonique, par les temps qui courent. Hommes et femmes, toutes générations confondues, ont pris d'assaut les travées de l'église Jésus Ressuscité, pour communier avec ce bon vivant, Marcel Gnali Gomes. On a pu remarquer dans l'assistance la présence, entre autres personnes, d'Edouard Babackas, Etienne Note, Martin Mberi, Emile Ouosso, Gaby Zambila, Edgar Mougani, Sophie Nzoko, l'amiral Jean-Dominique Okemba et Madame, Bouity Santex, Lydie Fylla, Rémy Ayayos, Paul Obambi, Koffi Olomide, Gervais Bouity et tutti quanti. Cette cérémonie a permis à ceux qui étaient là de rêver à des temps plus radieux que ceux que nous traversons.

Me Gomes, qui, depuis sa retraite, passe le plus clair de son temps à Pointe-Noire, a choisi de fêter cet anniversaire à Brazzaville. À l'heure de la parodie, comme « l'assassin revient toujours sur le lieu du crime », dit-on, le mondain revient, de même, sur ses lieux de mondanités et des exploits professionnels et sportifs. Me Alexis Vincent Gomes, dans sa parodie d'un passage biblique, « qui a vu le neveu a vu l'oncle», rappelait à l'assistance que Marcel Gnali Gomes était un Brazzavillois dans l'âme. Brazzaville ne fait pas de celui qui y habite un Brazzavillois. Etre Brazzavillois, c'est se plier à certains codes. C'est une forme d'urbanité choisie et assumée à travers l'amitié, la solidarité, en faisant fi des origines tribales ou ethniques. Et Me Marcel Gnali Gomes incarnait cet esprit brazzavillois à travers l'éclectisme de ses relations. Son « pote», Pierre-Jean Elouma, entre autres, était originaire de Mossaka, aux antipodes de Pointe-Noire. Pierre-Jean Elouma était de Cara, lui, charnellement d'Etoile du Congo. Ces choix antinomiques n'oblitéraient pas la qualité de leur relation humaine.

C'est ici le lieu de penser à quelques uns de ses potes disparus : Gabriel Bokilo, Roger Molouba, Popaul Kouma, et tant d'autres, qui ont mené grande vie à fond de train chez Faignond, au Café Nono, chez Bibi, au Chris Pub du regretté Diallo Dramé, temple de la vie mondaine brazzavilloise, à «la Belle époque», celle de l'insouciance. C'est une autre époque. Brazzaville a changé, les relations humaines y ont aussi changé. Elles sont devenues violentes, vénales, mettant à mal les codes brazzavillois qui ont volé en éclat sur l'autel de la politique. Les rivalités passionnées entre les équipes de football n'ont jamais causé autant de dégâts. En dehors des terrains, les supporters des Diables noirs, de Cara, d'Etoile du Congo, de Patronage Sainte-Anne, pour ne citer que les plus grandes équipes, ont toujours vécu en parfaite harmonie dans les quartiers. Ce n'est plus le cas. Brazzaville, et au-delà, le pays tout entier, vit désormais dans une violence récurrente et les calculs sordides capables de mener le pays à la destruction. Autant l'avouer tout de suite, les valeurs bafouées contrarient l'avenir du pays.

Cette messe d'action de grâce, à l'occasion des 87 ans de Me Marcel Gnali Gomes, a été le symbole même de l'agapè qui féconde l'amitié et la fraternité, toutes choses que nous ne devons pas oublier dans notre vie quotidienne car elles contribuent à la sauvegarde de la paix. La paix sans laquelle aucun développement n'est possible. Dans la paix du Christ en l'église Jésus Ressuscité, les hommes et les femmes, présents à l'office religieux, ont montré que la paix, en dehors de cette enceinte, est possible. Dans une société désormais sans principes, l'amitié et la fraternité sont les ferments de l'empathie, cette empathie qui a fait de Marcel Gnali Gomes l'une des figures de proue du Lions Club au Congo. Altruiste, Marcel Gnali Gomes est, à lui seul, un hymne à la vie dans une période où nous vivons tous de ressentiment. Mardi dernier, dans l'église Jésus Ressuscité , soufflait un air d'indicible gaité communicative, parfaitement entretenu par le célébrant du jour. Ses exhortations, incontestablement, visaient à nous sortir de l'ornière fangeuse dans laquelle nous pataugeons désormais. Les vrais héros ne sont ne sont pas toujours ceux que l'on croit.