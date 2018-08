Congo-Brazzaville: Education - L'ODD4 bientôt intégré dans les programmes d'éducation au Congo

En effet, dans le but de revisiter les programmes scolaires pour les rendre compatibles avec la vie, le gouvernement a décidé d'inclure certains modules comme la protection de l'environnement, la culture à la citoyenneté et à l'éducation pour la paix ainsi que le respect du genre.

D'après lui, le nouveau programme mondial sera opérationnalisé à travers le PND 2018-2022, qui a retenu l'éducation et la valorisation du capital humain parmi les axes prioritaires. Cette vision implique, a-t-il dit, de repenser l'éducation et d'envisager sa nouvelle conception autour de l'apprentissage tout au long de la vie.

Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Anatole Collinet Makosso, a, quant à lui, rappelé que la mise en œuvre des ODD sur le PND traduit la ferme volonté du gouvernement. Celle-ci vise à préserver l'environnement, à soutenir une croissance durable et inclusive ainsi qu'à lutter contre la pauvreté. « En ce qui concerne l'éducation, mettre en œuvre l'ODD4, au niveau des pays, demande un effort d'harmonisation des politiques et des plans nationaux avec les cibles et les domaines d'action dans le programme de développement durable à l'horizon 2023 », a-t-il signifié.

« Ces exercices visent à soutenir les efforts du Congo, en s'appuyant sur les systèmes existants pour intégrer progressivement les cibles priorisées de l'ODD4 et d'atteindre cet objectif à l'horizon 2030. Cet atelier offre un cadre idéal pour la proposition de mise en place du groupe local des partenaires, avec la participation des agences des Nations unies, des institutions éducatives, les ministères, les associations, les bailleurs de fonds et les PTF », a rappelé Vincenzo Fazzino.

Adopté en septembre 2015 par la communauté internationale, dans le cadre du programme du développement durable à l'horizon 2030, l'ODD 4 vise à assurer l'accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. En effet, l'atelier d'intégration de l'ODD4 dans les politiques et la planification sectorielle est organisé par le gouvernement, en partenariat avec l'Unesco.

