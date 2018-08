Maroc: L'économie nationale affiche des indicateurs globalement positifs

Portée par la croissance des crédits à l'équipement (+9,9%) et celle des crédits à la consommation (+5,6%) et des crédits à l'immobilier (+3,3%), cette dynamique contraste toutefois « avec le comportement du marché boursier dont les indices MASI et MADEX ont poursuivi, à fin juillet 2018, leur repli respectivement de 5,2% et 5,4% par rapport à fin décembre 2017 », a conclu la Direction.

A en croire la DEPF, le comportement relativement favorable des comptes extérieurs a été tel qu'il a eu des effets positifs sur les Réserves Internationales Nettes, permettant ainsi de couvrir actuellement 5 mois et 10 jours d'importations de biens et services.

Consolidation des activités primaires, bon comportement des branches du secteur secondaire et dynamique positive des activités tertiaires traduisent une évolution positive de l'économie nationale. Tels sont les derniers indicateurs relevés par ce département relevant du ministère de l'Economie et des Finances.

