Maroc: Coupe de la CAF - Le Raja cartonne de nouveau et la RSB assure le strict minimum

Pas de confrontation entre les Casablancais et les Berkanis au stade des quarts

La compétition de la Coupe de la CAF, qui en est à sa quinzième édition, se poursuivra avec la présence de deux clubs marocains qualifiés au stade des quarts de finale. Le Raja et la RSB ont réussi, mercredi dans leurs bases, à terminer la phase de poules (6ème journée) sur de bonnes notes. Les Verts ont carburé à plein régime, infligeant un 6-0 à l'équipe ghanéenne d'Aduana Stars (groupe A), tandis que les Berkanis ont assuré le strict minimum après avoir disposé sur le score de 2 à 1 de la formation mozambicaine d'Uniao Desportiva Do Songo (groupe B).

Poussé par son public venu en masse, le Raja n'a pas trop fait dans les détails, annonçant la couleur d'entrée grâce à un doublé de l'inévitable Mohcine Iajour (3è et 15è). La situation débloquée, les Verts n'ont pas lâché le morceau, triplant la mise à la demi-heure de jeu par l'intermédiaire de Zakaria Hadraf avant que Soufiane Rahim ne corse l'addition à la 33ème minute de jeu.

Les Rajaouis ont clos ce festival de buts par les réalisations de Mohamed Benhalib (67è et 82è), dans un match à sens unique.

Belle victoire donc des Rajaouis qui, en plus, ont bouclé ce tour en étant leaders avec 11 unités au compteur. En effet, les Ivoiriens de l'ASEC Abidjan (3ème avec 9 pts) leur ont fait un joli cadeau en s'offrant les Congolais de l'AS Vita Club par 2 à 0, ces derniers troquent la pole position contre la seconde loge (10 pts).

Au stade municipal de Berkane, la Renaissance locale, déjà assurée de sa qualification bien avant la tenue de cette manche, a pris le meilleur sur le Petit Poucet du groupe, Uniao Do Songo, scellant le sort de cette partie sur la marque de 2 à 1. L'international burkinabé Alain Traoré, buteur lors du précédent match à Oumderman contre Al Hilal soudanais, s'est distingué de nouveau en inscrivant le premier but à la 5ème minute.

Une avance que les protégés de Mounir Jaaouani n'ont pu préserver puisqu'à la 47ème minute, l'adversaire mozambicain a remis les pendules à l'heure par l'entremise de Jimmy Julio Ukome. Sauf que ce n'était que partie remise, puisque la RSB a retrouvé le chemin des filets grâce à Mohamed Farhane à la 70ème minute. Tout comme le Raja, la RSB occupe le premier rang de son groupe avec 13 points, soit une longueur d'avance sur l'équipe égyptienne d'Al Masry qui a eu raison de son homologue soudanaise d'Al Hilal par 2 à 0.

En terminant leaders de leurs groupes respectifs, le Raja et la RSB auront l'avantage d'affronter en quart de finale les équipes qui s'étaient classées deuxièmes de leurs poules, et de jouer l'aller (14, 15 ou 16 septembre) à l'extérieur et le retour à domicile (21, 22 ou 23 septembre).

Hormis le Raja, Vita Club, la RSB et Al Masry, ce sont également qualifiés aux quarts de finale les clubs d'Enyimba du Nigeria, de Renaissance Aiglons du Congo (GP : C), de l'USMA d'Algérie et de Rayon Sport du Rwanda (GP : D).

Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de la CAF et de la Ligue des champions est prévu le 3 septembre prochain au siège de la CAF au Caire. A noter qu'en C1, le football national sera représenté par le tenant du titre, le Wydad, après l'élimination du DHJ.