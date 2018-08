Maroc: Le Maroc, un des pays prometteurs de la région MENA en termes de capital humain

Le partenariat entre les deux parties permettra essentiellement au Maroc de faire face aux grands enjeux notamment en matière de développement économique, social, environnemental, technologique et d'énergie renouvelable, a-t-il relevé. Le vice-président de la BM pour la région MENA effectue, actuellement, une visite au Maroc, avec en toile de fond réaffirmer l'engagement du Groupe de la Banque mondiale auprès du Maroc, conforter le partenariat de longue date avec le pays et acter les domaines prioritaires au titre du futur cadre de partenariat.

La stratégie de la BM pourra s'articuler de la "manière la plus productive" au Maroc, afin de le placer sur une stratégie de croissance inclusive et préparer les Marocains au monde de demain, a-t-il dit, notant que la question de la jeunesse occupe une place centrale dans la stratégie de développement de l'institution mondiale, rapporte la MAP.

Le Maroc est l'un des pays prometteurs de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) en termes de capital humain avec une jeunesse ambitieuse et déterminée à réaliser les objectifs de développement du pays, a indiqué, mardi à Casablanca, le vice-président de la Banque mondiale (BM) pour ladite région, Ferid Belhaj.

