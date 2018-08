Maroc: A l'assemblée du KACM, le flou demeure maître de la situation

En ce qui concerne le rapport moral, le président Marbouh a parlé de la période de concentration qui a précédé le début de l'exercice sous la houlette de Mariana et Aâtifi, des résultats enregistrés et des circonstances qui ont permis à l'équipe d'échapper à la relégation, sans oublier d'évoquer le limogeage de l'entraîneur Mariana et de son adjoint et la nomination de Faouzi Jamal à la tête du staff technique. Il a, par la suite, fait un exposé à propos de l'équipe espoirs et des différentes catégories de jeunes, avant de rappeler l'élimination de l'équipe au premier tour des éliminatoires de la Coupe du Trône.

Reportée une première fois pour absence de quorum, l'Assemblée générale ordinaire du KACM, section football, s'est tenue mardi soir à la salle des réunions du Grand stade de Marrakech, avec comme ordre du jour, la lecture et la discussion des rapports moral et financier.

