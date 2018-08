Algérie: Accord OPEP-non OPEP - le taux de conformité à 109% en juillet

Lors de cette réunion, le JMMC examinera le plan de suivi des fondamentaux du marché et des niveaux de conformité pour le reste de l'année 2018, ainsi que le cadre de coopération à établir en 2019 et au-delà.

"Les pays participants à la "Déclaration de coopération" ont atteint un niveau de conformité de 109% en juillet 2018, ce qui montre des progrès significatifs vers l'objectif fixé lors de la réunion OPEP et non OPEP à Vienne du 23 Juin 2018, qui ont suivi et approuvé les décisions prises à la 174e réunion de la Conférence de l'OPEP tenue le 22 juin 2018", souligne le communiqué.

- La production pétrolière de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et ses dix (10) partenaires non OPEP a atteint en juillet dernier un niveau de conformité de 109%, a indiqué l'Organisation dans un communiqué publié jeudi sur son site web.

