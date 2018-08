Algérie: Scouts arabes - Projet de réalisation d'un siège sur les hauteurs de Chréa

- Le secrétaire général de l'Organisation des Scouts arabes, Attef Abdelmadjid, a annoncé, jeudi à partir de Blida, la préparation en cours d'un projet de fondation d'un siège pour l'Organisation des Scouts arabes sur les hauteurs de la région touristique de Chréa, dont la beauté a enchanté les groupes scouts qui l'ont visité depuis le début de la semaine au titre de la manifestation "Aich Al Barari".

"Une contribution de la part de nombreux pays arabes est attendue pour le financement de cet important projet", a indiqué M. Attef dans une déclaration à la presse, en marge d'une visite à la région touristique de Chréa, en compagnie du commandant général des Scouts musulmans algériens (SMA), Mohamed Boualleg, et d'autres commandants des groupes scouts qui ont pris part au 32e Camp des Scouts arabes, et qui représentent 17 pays, dont l'Arabie Saoudite, le Liban, la Syrie, la Jordanie et la Palestine, outre la participation, pour la première fois, d'un pays non arabe représenté par les Etas-unis d'Amérique (USA).

Attef Abdelmadjid a exprimé, à l'occasion, ses profonds remerciements au wali de Blida, Mustapha Layadhi, qui s'était engagé à l'affectation d'une assiette foncière pour l'implantation de ce projet destiné à abriter de nombreuses activités des scouts attendues à l'animation, à l'avenir, par l'Organisation des Scouts arabes.

"Les paysages féeriques de la région de Chréa représentent un cadre idéal pour abriter les activités principales des scouts, visant l'apprentissage de nouvelles aptitudes en milieu naturel (camping et randonnée, entre autres)", a t-il ajouté.

Le secrétaire général de l'Organisation des Scouts arabes a fait état, en outre, du climat de paix et de sérénité ayant permis aux groupes scouts de visiter, en toute tranquillité, de nombreuses wilayas et de jouir des beaux paysages caractérisant l'Algérie, à l'instar de la région côtière de Tipasa et des monts de Chréa, a-t-il indiqué.

"Les différents groupes scouts qui ont visité cette région (Chréa) ont tous exprimé leur désir d'y revenir pour organiser d'autres visites exploratrices", a-t-il assuré, "pour confirmer l'adage qui dit : celui qui voit Chréa y reviendra sûrement".

Pour leur part, les différents commandants des groupes scouts arabes, prenant part à leur 32e Camp, abrité pour la 3ème fois par l'Algérie, se sont tous félicités du "très bon accueil" qui leur a été réservé tant par les responsables algériens que par des citoyens, tout en exprimant leur souhait d'avoir l'opportunité de "revenir encore une fois pour visiter d'autres régions de ce pays, afin d'en apprendre davantage sur les us et coutumes de son peuple réputé pour son sens de l'hospitalité", selon leur expression.

A noter que la région touristique de Chréa a accueilli, depuis lundi dernier, près de 600 scouts représentant de nombreux pays arabes et étrangers, dont l'Egypte, la Tunisie, le Liban et les Etats-unis d'Amérique (USA), sous forme de groupes comptant 150 éléments chacun.