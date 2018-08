Algérie: Lancement d'une campagne nationale pour le nettoyage des quartiers

Les services de la commune de Belouizdad (Ex Belcourt) a appelé tous les citoyens, les associations, les comités de quartiers, les clubs sportifs et les commerçants à participer à côtés des éléments du service d'assainissement dans cette campagne dont le coup d'envoi sera donné vendredi à partir de 09h00.

La ministre s'est réjouit de "l'attention accordée à la prise en charge du problème de déversement anarchique des déchets dans la capitale" en soulignant que la préservation de l'environnement ne constituait pas une prérogative exclusive des autorités publiques mais devrait faire l'objet d'une "action collective qui implique le citoyen et qui l'oriente vers un comportement civique permettant de préserver l'environnement et valoriser ses ressources".

Le coup d'envoi de cette campagne, initiée par le ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables, a été donné à la wilaya d'Alger par la première responsable de ce ministère Fatima Zohra Zerouati qui a participé aux opérations de nettoyage auxquelles ont pris part les responsables locaux, plusieurs représentants de la société civile en plus des citoyens.

- Une campagne nationale pour le nettoyage des quartiers et de l'environnement a été lancée jeudi à travers tout le territoire national avec la contribution de plusieurs secteurs et instances concernées ainsi que des entreprises économiques et des organisations de la société civile.

