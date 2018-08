Algérie: Un code de travail intégré sert l'économie et préserve les droits des travailleurs

Au sujet d'une éventuelle reconversion du Forum des chefs d'entreprises en une instance syndicale, le ministre a déclaré "cette association est en contact avec nous et nous leur avons expliqué les lois. Les choses se déroulent de manière normale et quiconque respecte les lois est protégé par la Constitution".

Soulignant que "la précipitation dans cette œuvre n'est pas utile" le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale a expliqué que le code du travail ne concerne pas uniquement le gouvernement, déclarant qu'"il doit y avoir un consensus des employeurs, des syndicats des travailleurs et du gouvernement. Ce à quoi nous œuvrons actuellement".

Sidi Bel-Abbes — Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale œuvre à mettre en place un code de travail intégré qui sert l'économie nationale et préserve les droits des travailleurs et des employeurs, a indiqué jeudi le ministre, Mourad Zemali, en marge de sa visite d'inspection et de travail dans la wilaya de Sidi Bel-Abbes.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.