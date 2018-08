Angola: Les bureaux de communication institutionnels devraient être plus actifs

Ndalatando — Les responsables des Bureaux de communication institutionnelle et presse (GCII), des administrations municipales et des institutions publiques ont été exhortés mercredi, à Ndalatando, province de Cuanza la Norte, à être plus actifs, dominant et diffusant des actions des respectifs secteurs, ainsi qu'à fournir des éclaircissements aux citoyens.

L'exhortation a été faite par le directeur du Bureau de communication institutionnelle et presse du Gouvernorat de Cuanza Norte, Mayama Jorge Salazar, au cours d'un séminaire destiné aux administrateurs municipaux, directeurs provinciaux et de bureaux de communication et presse de différentes institutions publiques provinciales et municipales.

Selon lui, c'est la mission des Bureaux de communication institutionnelle et presse d'information des citoyens afin qu'ils puissent suivre la dynamique politique et sociale du pays, non seulement par le biais de réseaux sociaux et d'autres chaînes d'information.

Au cours de l'action formative, les participants ont discuté des thèmes tels que « Image et formation d'une opinion publique», « L'interview journalistique dans la perspective de l'interviewé», «L'organisation d'une conférence de presse » et « le discours », animés par le journaliste et directeur des Edições de Novembro à Cuanza Norte, Isidoro Natalício.

Le séminaire a également discuté de la « relation entre le Bureau de communication institutionnelle et presse et les différents domaines de l'administration municipale», « Techniques de communication en public», «Techniques de rédaction journalistique », «L'impact des réseaux sociaux», entre autres.