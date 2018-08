Angola: Lucapa Diamonds avec des intérêts en dehors des diamants angolais

Luanda — Lucapa Diamonds, une entreprise qui exploite des diamants sur le territoire angolais, a manifesté l'intérêt de travailler dans l'extraction d'autres minerais en Angola, a informé son directeur exécutif, Stephen Wetherell.

L'intention a été présentée mercredi 29 juin au secrétaire d'État à la géologie et aux mines, Jânio Corrêa Víctor, à Africa Down Under (ADU), événement visant à promouvoir le secteur minier africain, qui se déroule jusqu'à vendredi ( 31), dans la ville de Perth, en Australie.

Jânio Corrêa Víctor a accordé une audience à Stephen Wetherell et à la société Mimbous, en marge de l'événement inaugural, selon un communiqué de presse du ministère des Ressources minérales et du Pétrole.

L'objectif de la rencontre était de renforcer les relations et de discuter de la possibilité d'établir de nouveaux partenariats.

Lucapa Diamonds Company est une société de diamants qui opère déjà en Angola, dans le projet de diamant Lulo, situé dans la province de Lunda Norte.

A rappeler que la délégation angolaise dirigée par le secrétaire d'État à la géologie et aux mines, au nom du ministre des Ressources minérales et du Pétrole, a pour objectif dans ce forum, de faire connaître les avantages de la nouvelle législation sur les ressources minérales et pétrolières.