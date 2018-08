Angola: La BAD dispose de 700 millions USD pour des projets en Angola

Luanda — Plus de 700 millions de dollars américains de la Banque africaine de développement (BAD) sont disponibles pour soutenir les projets du secteur public et privé en Angola, a annoncé jeudi, à Luanda, le responsable des stratégies de la banque, Joel Daniel Muzima.

Le responsable qui parlait au cours du séminaire sur les instruments de financement des institutions internationales, promu par le ministère des Finances, a affirmé que le soutien couvrait les secteurs des finances (425 millions USD), de l'agriculture et de la pêche (101 millions de dollars et 740.000), de l'eau et assainissement, 123 millions 770 dollars.

De cette valeur, 90 millions de dollars sont disponibles pour le secteur social, 24 millions pour la composante multisectorielle et quatre millions 776 mille dollars pour les transports.

Il a expliqué que les prêts ont une durée de 20 ans pour le secteur public et 15 pour le privé, y compris les cinq ans de grâce, et peuvent être émis en dollars US, euros, yens et rands. En ce qui concerne les plans en portefeuille, la banque prévoit de réduire le prêt minimum à un montant de 30 millions de dollars au profit des petites et moyennes entreprises.

Fondée en 1964, la BAD dispose d'un capital de 100 milliards de dollars et compte 78 pays membres, 53 régionaux et 25 non régionaux.