Angola: Des pôles industriels stimulent l'économie

Cuito — Les pôles industriels stimulent l'économie du pays, génèrent des emplois permanents et influencent la baisse des prix, a déclaré le gouverneur de Bié, Alvaro de Boavida Neto, à Cuito.

S'exprimant à l'ouverture du IIIe forum économique productif, pour attirer les investissements à Bié, le gouverneur Boavida Neto a considéré le resurgissement du secteur industriel à travers la mise en place de pôles et parcs industriels comme un outil "clé" de développement et de bien-être des familles.

Il a souligné l'importance d'améliorer l'approvisionnement en énergie et en eau potable, notamment dans les locaux de transformation et conservation des produits (pôles et pacs industriels), pour inciter les investisseurs à mettre en œuvre des projets de grande envergure contribuant à améliorer la qualité de vie des populations.

De plus, selon le ministre, l'agriculture représente le point le plus fort de l'activité économique du pays, à la fois dans la dimension économique et familiale, en garantissant l'auto-emploi, rétablissant les familles et la société en général dans un environnement financier et économique durable.

Le troisième forum économique de Bié / 2018, qui a montré le potentiel en termes de ressources minérales, économiques, culturelles et humaines, a réuni les secrétaires d'Etat à l'économie et à la planification, Sérgio Santos, à l'agriculture et l'élevage, Carlos Alberto, et au commerce, Amadeu Leitão Nunes, les directeurs nationaux, entre autres.